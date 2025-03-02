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    中市地政局長吳存金疑涉特別費案 民進黨團要求馬上停職

    地政局長吳存金疑涉特別費弊端。（資料照）

    地政局長吳存金疑涉特別費弊端。（資料照）

    2025/03/02 12:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市地政局長吳存金疑涉特別費弊端辦公室被搜索，100萬元交保；對此民進黨議員表示，100萬交保顯示涉案重大，質疑市府內部是否存在更多管理問題的未爆彈；民進黨中市黨團總召王立任批至今市府都沒有處理，要求吳存金馬上要停職。

    吳存金在25日遭搜索，市長盧秀燕昨天返國就爆出此案，王立任表示，市府早就知道，至今對吳存金案沒有處理，沒有說明，毫無反應能力，根本就是想隱瞞事實，他要求市府立刻對吳存金停職。

    議員陳淑華表示，吳存金的業務涉及許多台中市土地開發，盧秀燕所用大官頻頻出包，有涉詐騙賭博爭議、有性騷案下台、有疑涉弊，顯見盧秀燕的執政能力、用人能力有必要嚴格檢驗。盧秀燕雖高喊高道德標準，但出事只會切割，同樣的事情卻不斷發生，坐實盧秀燕只重包裝大外宣，執政能力經不起考驗。

    陳淑華指出，盧秀燕碰到事情總是觀望，輿論風向以及是否會炎上為考量。以劉彥澧疑與詐騙案關聯再到賭博案，已經影響盧秀燕本身，才讓劉彥澧被請辭；吳存金涉貪事件已發生6天，直到盧市府無法掩蓋才被爆出。顯見盧秀燕行政處理是自身是不是會被罵為標準。

    議員黃守達認為，市府局處首長涉遭搜索調查並交保，是非常嚴重的事情。過去吳存金相當受到盧秀燕的重用與信任，此次竟爆出特別費涉貪爭議，令人質疑市府內部是否存在更多管理問題的未爆彈，盧市長並非檢察官，不能再用偵查不公開迴避責任，作為市府團隊的行政首長，必須向市民說明清楚。

    議員曾朝榮表示，地政局長掌管土地重劃、區段徵收，關係市民土地權益，地政局官員的清廉度非常重要，要求司法單位儘速查明，議員何文海表示，100萬元交保，顯示涉案很嚴重，尊重司法調查。

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