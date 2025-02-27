余正煌竹聯幫好友也捲入吸金案 周軒：最擔心的事來了

2022年控告前新竹市長林智堅抄襲論文的調查局新竹市站調查官余正煌（見圖），捲入以投資債券之名義違法吸金的案子。（資料照，讀者提供）

2025/02/27 09:33

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余正煌人脈涵蓋軍情局、總統侍衛室 周軒拋共諜疑慮

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕男子陳柏銓涉嫌以投資金融商品招攬投資、非法吸金，調查局台北市調查處追查時，意外發現曾控告前新竹市長林智堅論文抄襲的調查官余正煌也捲入其中。政治工作者周軒繼昨（26）日分享涉案關係網絡涵蓋軍情局、總統府侍衛室，今也分享媒體報導，指同樣被約談的關係人陳誌全是竹聯幫明仁會成員，直呼「最擔心的事情來了」。

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余正煌是調查局新竹市調查站調查官，2022年曾控告林智堅抄襲論文，如今爆出捲入以投資債券之名義違法吸金案；余正煌與在總統府侍衛室服役的女友范綾玉也委由前證券營業員陳柏銓等人參與投資，並蒙受虧損，疑為了找人負責，涉利用調查局內部查詢系統擅查他人個資；台北地檢署前天指揮台北市調處搜索，昨訊後依違反個資法，諭令余正煌50萬元交保並限制住居、出境及出海。陳誌全30萬元交保。

周軒昨在臉書發文質疑，余正煌的關係網絡涵蓋軍情局跟總統府侍衛室，除了女友任職總統府侍衛室，另名被告侯俊榮竟是國防部軍情局軍官，余正煌居然還用調查局內網偷查相關人士的個資，質疑余正煌連個資都敢偷查，不知有沒有做出其他可能危害國家的事？

今上午周軒再度發文分享媒體消息，指與余正煌一起被檢調約談的好友陳誌全來頭不小，是竹聯幫明仁會成員。他引述報導內容指出，余正煌因地緣與工作關係與陳誌全結識，其女友范綾玉（曾為莒光日主播）也曾跟陳誌全借款投資，沒想到這次余正煌被搜索，讓調查官、主播與黑幫的投資組合曝光。

報導也提到，專案小組懷疑余正煌、范綾玉與陳誌全關係匪淺，全案是否有黑幫滲透情治單位，目前已查扣手機以及相關電磁紀錄鑑定。對此網友也紛紛議論「怎麼可以交保」、「調查官跟黑道攪在一起」、「無間道嗎⋯」，也有人質疑「管中閔、蘇宏達和徐黑芯最推崇的公務員」、「本以為藍白組合已經很糟糕了，現在又加進去黑的」等。

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