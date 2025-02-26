余正煌關係網絡涵蓋軍情局、總統侍衛室 周軒拋共諜疑慮

余正煌涉嫌利用調查局系統偷查個資，26日以50萬交保。（讀者提供）

2025/02/26 22:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2022年控告前新竹市長林智堅抄襲論文的調查局新竹市站調查官余正煌，捲入以投資債券之名義違法吸金的案子，涉嫌利用調查局系統偷查他人個資，今（26日）以50萬交保。初步了解涉案關係人背景的政治工作者周軒，發現余正煌的關係網絡涵蓋軍情局跟總統府侍衛室，忍不住質疑余正煌都敢偷查個資，不知有沒有做出其他可能危害國家的事情。

2020年在中國信託綜合證券松江分公司擔任證券營業員的陳柏銓，涉以投資金融商品招攬投資，調查局台北市調查處追查此案時，意外發現余正煌也捲入其中，他疑與在總統府侍衛室任職的女友范綾玉投資此案而有虧損，范女為此打了不少訴訟，過程中有人發現個資外洩，懷疑余正煌涉利用調查局系統偷查個資，因此提出檢舉。

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此外，該案也傳出國防部軍情局軍官侯俊榮被列為被告。據悉，陳柏銓先招攬作為客戶的侯俊榮投資，侯妻「呷好逗相報」招攬親友加入，而范綾玉就是侯俊榮夫婦介紹投資。

由於近年不少軍官涉入投資、簽賭失利，落得債務纏身的窘況，遭中國國國安單位以金錢誘惑去竊取情報，因此檢調及軍中保防單位都相當重視類似吸收間諜手法，此案有2名軍職人員牽涉其中，自然引發國防部重視。

對此，周軒今晚在臉書發文，「看了余正煌案一整天的發展，覺得相當可怕。余正煌的整個關係網絡，涵蓋軍情局跟總統府侍衛室，他的女友，任職總統府侍衛室范綾玉，因虧損高達930萬列為證人；另名涉案的被告侯俊榮，竟然是國防部軍事情報局軍官。而余正煌居然還用調查局內網偷查相關人士的個資。」

「這代表什麼？上面這些投資失敗或是缺錢的軍職人員法務人員，正好是被滲透的最好對象。這些年，國軍發生無數件，因為財務困難，淪為替共軍收集資料的下線。人是英雄錢是膽，一文錢逼死英雄漢。偷查個資都幹得出來了，希望沒有做出其他更恐怖危害國家的事情。」

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