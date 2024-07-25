「停不到1秒牆壁就掉下來」！妻死兒命危 社工父淚喊「請為我們禱告」

「請為我們禱告」！馬姓督導悲傷的背影令人不捨，他今天早上到派出所筆錄結束，左腳跛行還裹著紗布。（民眾提供）

2024/07/25 16:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風凱米在花蓮造成1死1傷悲劇，在門諾醫院擔任門診護理師的45歲高姓女子不幸遭美崙飯店員工宿舍掉落的外牆砸中送醫不治，7歲兒腦出血開刀、仍在加護病房尚未脫險。當時開車的馬姓丈夫回憶起事發狀況時表示他們車才剛到，但「停不到1秒牆壁就掉下來」，這位父親更不禁悲呼「請為我們禱告」！

馬姓社工督導是原民會委託東華大學專管中心派到宜蘭縣原住民家庭中心的社工督導，在南澳原家中心、基督教福利會宜蘭縣都原中心等地服務，往生的45歲高姓護理師在門諾醫院服務8年，與7歲兒子就住超商所在的中興路附近，為補給必需品到超商買東西，據了解因擔心颱風天危險，又不能留孩子獨自在家，所以一家3口開車出門。

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馬姓社工今天上午到派出所做筆錄，左腿受傷還裹著紗布，下午還要去殯儀館，見到記者不願多說話，一瘸一瘸行走的背影令人不捨！事後透過電話訪問，馬姓社工回想當時情況說，他們從家裏出門，車子開到超商前都還沒熄火，車子完全停止「不到一秒牆壁就掉下來」、「媽媽和孩子就坐後面....」，悲痛表示：「我真的不能再聊了，請為我們禱告！」

孩子的親友則說，昨聽到消息親友都嚇到，因為他們一家人3口感情非常好，小孩子剛讀一年級，人還在加護病房急救，這幾天是最危急的時候，也希望大家幫忙集氣。

住在宿舍的美侖飯店員工表示，當時他在房間聽到巨大聲響，從窗戶探頭發現磚牆掉落砸到車，趕忙下樓幫忙，看到孩子已被救出，孩子的父親很著急、一直問「救護車怎麼都還沒來」！他與熱心路人及超商店員、從樓上下來的住宿員工將還在車內的重傷女子救出，他也說，希望宿舍盡速把危險設施處理好，以免再掉下去砸到人。

超商門口準備購物的車子，被頂樓掉落磚牆砸中，造成一死一傷。（截圖事故影片）

颱風天超商前的車輛被砸，從大樓頂樓墜落的磚牆碎滿地，是否為違章有待釐清。（消防局提供）

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