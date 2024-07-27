毅力號發現火星「最令人興奮的石頭」 可能含古生命化石

NASA火星探測車「毅力號」發現有如「豹紋斑點」紋路的岩石。（取自NASA官網，NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS）

2024/07/27 19:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測車「毅力號（Perseverance）」採集到一塊有如「豹紋斑點」紋路的紅色岩石，初步分析認為，這塊岩石可能含有數十億年前火星還是水世界時的微生物化石。美國《科學人（Scientific American）》雜誌報導，稱這是在火星上所發現「令人最興奮的石頭」。

研究人員根據美國大峽谷最高瀑布，為這塊岩石命名為「契亞瓦瀑布（Cheyava Falls）」，這塊箭頭形岩石長約1公尺、寬0.6公尺，毅力號6月底穿越火星古河谷「內雷瓦河谷（Neretva Vallis）」時，在耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）注意到這塊岩石，並於7月21日鑽取岩石樣本。

請繼續往下閱讀...

NASA在25日發布的新聞稿中指出，根據探測車上儀器初步分析，這塊岩石有一些可能曾經存在古生命的特徵，其呈現的化學特性和結構可能是數十億年前還有流水時的生命所形成的。

令科學家興奮的在於這塊岩石上的3條很具說服力的線索，包括：岩石上有白色的硫酸鈣脈貫穿，這是水曾經流過的明顯跡象；這些白色紋路之間區域呈現出的紅色，顯示可能含有赤鐵礦，探測車上「拉曼螢光光譜儀（SHERLOC）」檢測到有機物；最後，以探測車上「X射線岩石化學行星儀（PIXL）」掃描顯示，岩石上類似豹紋的微小白色斑點周圍黑色物質，含有鐵和磷酸鹽，可能是古微生物的能量來源。

毅力號科學團隊成員、天體生物學家佛蘭納里（David Flannery）指出，「這些斑點是一大令人意外之處，在地球上，岩石上的這類特徵通常與岩石中微生物化石蹤跡有關聯」。

不過，岩石上這些特徵也可能有和微生物無關的解釋，科學團隊正在考慮其他可能性，需要進一步研究才能確定古生命是否是對這些特徵的合理解釋。這將有待預計2030年代NASA和歐洲太空總署（ESA）合作的「火星樣本取回任務（MSR）」，將毅力號收集的火星珍貴岩石樣本送回地球，進行徹底研究。

毅力號任務科學家、地球化學教授法利（Ken Farley）26日說，「契亞瓦瀑布是毅力號進行調查以來，最令人費解、複雜並且可能具有重要性的岩石」。

《科學人》報導指出，這塊岩石上的證據具有「震撼宇宙」的潛力，雖然要說這證明火星上存有生命還言之過早，但是這是僅次於直接證據的最有力發現，是迄今最有希望找到火星化石的岩石。

未參與毅力號任務的NASA艾姆斯研究中心天體生物學高級科學家夏夫（Caleb Scharf）說，「這肯定令人感到興奮」。

「毅力號」在「豹紋」岩石所在地自拍。（取自NASA官網，NASA/JPL-Caltech/MSSS）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法