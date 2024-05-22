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NASA脈衝等離子火箭 讓2個月往返火星不是夢！

挑戰火星極限，NASA 脈衝等離子火箭開啟太空旅行新紀元。（圖擷取自Howe Industries官網）

挑戰火星極限，NASA 脈衝等離子火箭開啟太空旅行新紀元。（圖擷取自Howe Industries官網）

2024/05/22 14:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類登陸火星，一直是科學家夢寐以求的目標。然而，以目前的火箭技術，從地球往返火星需要將近2年時間，漫長旅程充滿風險。現在，美國航太總署（NASA）研發出1款革命性的火箭推進系統—「脈衝等離子火箭」（Pulsed Plasma Rocket, PPR），有望將火星往返時間縮短至僅僅2個月，讓火星之旅不再遙不可及！

太空科技網站「Space.com」報導，NASA於5月19日公布了這項由美國太空探索技術開發商「豪威工業公司」（Howe Industries）研發的PPR技術。它基於「脈衝裂變融合」（Pulsed Fission Fusion）概念，利用核裂變產生推力，與現有技術相比，PPR更小、更簡單、更經濟，更重要的是，它可以支持更大重量的太空船，安裝更多防護設備，降低太空人暴露於宇宙射線的風險，大幅提升太空旅行的安全性。

NASA官員表示，PPR擁有高比衝（specific impulse）和高推力性能，將徹底改變太空探索，實現2個月往返火星的目標。目前，該技術已進入NASA創新先進概念（NIAC）研究的第2階段，未來將進一步優化設計並進行實驗驗證，為載人火星任務做好準備。

目前，火星探索任務主要依靠機器人探測器，而PPR技術的出現，讓NASA向建立火星永久基地的夢想邁進了一大步。這項技術的發展，不僅能加速人類探索火星的步伐，更可能在未來幾年內，徹底改變人類對太空的理解和探索方式。

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