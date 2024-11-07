又是彰化伸港！國二女學生巷口遭撞噴飛田裡 急救7天仍不治

伸港鄉共乘機車的母女與轎車發生碰撞，母女噴飛到田裡，就讀國二的女兒傷重不治，縣議員賴清美（中）與相關單位現場會勘。 （民眾提供）

2024/11/07 13:40

〔記者湯世名／彰化報導〕又是彰化伸港！彰化縣陳姓姊妹在伸港鄉過馬路時遭休旅車撞飛，先後傷重不治，不料日前伸港鄉又發生一起死亡車禍，1對共乘機車的母女與1輛轎車發生碰撞，母女噴飛到田裡，就讀國二的女兒搶救7天後傷重不治，母親搶救中，相關單位4日會勘研究改善方案，縣議員賴清美怒轟和美地區死亡車禍這麼多，要求相關單位拿出作為。

賴清美今天（7日）指出，伸港陳姓小姊妹去年車禍，昏迷臥床1、200天後先後過世，沒想到日前伸港又發生死亡車禍，不幸身亡的是國二女生，母親還在搶命中；為何和美地區一再發生重大死傷車禍？她要求相關單位要拿出方法真正解決，不要讓憾事一再發生。

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警方調查，上月23日晚間9點多，1名婦人騎機車載就讀國二的女兒返家途中，行經伸港鄉中華路670巷與彰新路7段401巷口時，與1輛轎車發生碰撞，婦人與女兒都噴飛到路旁田裡，女兒右股股幹骨折、右脛骨遠端骨折，經送彰濱秀傳治療，29日傷重不治。

縣府交通處、縣警局交通隊、和美警分局與彰化縣議員賴清美等人4日重回車禍現場實勘，研議增設廣角監視器，並將閃紅、閃黃號誌燈，從原本早上6點至晚上8點，延長至晚上11點；標線模糊部分則補繪，並增設廣角監視器，以減少車禍事件發生。

伸港鄉日前發生死亡車禍，縣議員賴清美（右2）與相關單位重回現場會勘，她要求相關單位拿出方法解決。 （民眾提供）

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