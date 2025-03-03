台中西屯連兩日房東報案求助 破門驚見房客命喪租處

台中市西屯區連續兩天發生房客失聯，經房東報案破門，發現房客已在租屋處身亡的事件。（圖擷自Google地圖）

2025/03/03 23:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區連續兩天發生房客失聯，房東報案後警消破門驚見房客身亡的案件，經西屯派出所初步調查，兩起案件皆無外力介入痕跡，遺體亦無明顯外傷，但詳細死因仍待檢方相驗釐清。

第一起案件發生在2日下午1點多，一名約40歲的女租客因失聯多日，房東與親友皆無法聯繫，報警後由消防人員破門發現女子已在屋內死亡，警方現場勘查，發現無外力破壞及打鬥痕跡，亦未見遺書，已通知家屬並報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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未料事隔才一天西屯區再度傳出相同情節案件，一名黃姓女房東因長時間聯繫不到陳姓男房客，3日下午3點多向警報案，員警到場經聯繫消防人員破門後發現，陳男臉部發黑、已明顯死亡，初步了解，陳男現年56歲，4個多月前找黃女租屋，但今年2月中旬，曾向房東反映自己因感冒身體不適，不料之後就音訊全無。

黃女因聯繫不上陳男，近日赴租屋處敲門也無人回應，甚至聞到內部飄散出濃濃異味，因此向警方報案，經鑑識人員到場採證初步檢視，陳男無明顯外傷，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺，也未留有遺書，但留下診所開立的藥物，不排除是身體不適身亡，後續將報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清確切死因。

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