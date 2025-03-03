與澤倫斯基白宮大吵後再提烏克蘭 川普預告有大事：我將說出真相！

川普與澤倫斯基上週五在白宮會談爆發激烈爭執引發國際熱議。（路透）

2025/03/03 23:34

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美烏關係陷危機，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週五（2/28）赴白宮與美國總統川普（Donald Trump）及副總統范斯（JD Vance）會晤，本預計簽署關鍵礦產的協議，怎料雙方竟發生激烈爭執，最後不歡而散，引發國際高度關注，美國國內也引發正反論戰。隨著輿論延燒，川普今（台灣時間3日）晚在其社群平台預告將宣布一件大事：「我將說出真相！」

澤倫斯基為爭取華府繼續援烏親赴美國，川普、范斯2人上週五在白宮橢圓形辦公室與其會晤，原本預計雙方會簽署關鍵礦產的協議，沒想到雙方在全球媒體連線直播鏡頭前爆發爭執，會談變成吵架大會，之後澤倫斯基被要求提前離開白宮，雙方不歡而散，美方未來是否繼續援助基輔充滿極大不確定性。

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這場會談隨即引發國際熱議，川普事後還指責澤倫斯基想讓烏俄戰爭拖延下去，但歐洲多數領袖都力挺澤倫斯基，美國社會也掀起批評川普的輿論，不少盟友也開始擔憂川普政府的立場。

而今晚川普在其創立的社群平台「真實社交（Truth Social）」發文：「唯一沒把烏克蘭領土贈送給普廷俄羅斯政權的總統就是川普。當軟弱無能的民主黨提出任何批評質疑，尤其是假新聞還很樂於散佈他們所發表的言論時，請記住這句話。」沒幾分鐘後，川普再度PO文：「明晚將有一件大事。我將說出真相！」雖然川普並未明言他所說的真相指的是哪件事，但不少人猜測可能與烏克蘭有關。

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