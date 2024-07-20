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NASA好奇號在火星「撞到寶」 意外發現硫磺晶體

NASA「好奇號」意外發現火星上的硫磺。（取自NASA官網，NASA/JPL-Caltech/MSSS）

NASA「好奇號」意外發現火星上的硫磺。（取自NASA官網，NASA/JPL-Caltech/MSSS）

2024/07/20 20:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測車「好奇號（Curiosity）」在火星意外發現「寶藏」：探測車漫遊時壓過一塊外觀不起眼的岩石，沒想到岩石裂開，露出此前未在火星上發現過的黃色純硫結晶體，即硫磺。

根據NASA 18日發布的新聞稿，好奇號5月30日在火星夏普山「蓋迪茲河谷（Gediz Vallis）漫遊時，重899公斤的探測車輾過岩石，意外「撞開」這個令人驚喜的寶物。好奇號去年10月起就一直在這片富含硫酸鹽的區域探索，但之前探測到的都是硫基礦物，也就是硫和其他化學物質的混合物，這次撞開的岩石所含的是純元素形式。

更令人興奮的是，蓋迪茲河谷遍布許多看來類似被好奇號意外撞開的那塊岩石，這表示，在一些地方可能有豐富的元素硫。NASA噴射推進實驗室的好奇號計畫科學家瓦沙瓦達（Ashwin Vasavada）說，「發現一片以純硫形成的岩石田，就像在沙漠中找到綠洲」，「它不應存在那裡，所以現在我們得找出原因。行星探索令人興奮之處，就是發現奇異和意料之外的事物」。

硫酸鹽是通常為化合物形式的硫與水中其他礦物質混合形成，水蒸發後留下硫酸鹽，因此，硫酸鹽礦物可透露許多關於火星的歷史，例如水文和風化情況。而純硫僅在嚴苛條件下形成，科學家過去未曾將這處區域的歷史與元素硫的存在連想在一起。

NASA說，現在還不清楚這片區域所存的元素硫是否與其他硫基礦物有關係。蓋迪茲河谷據信在約30億年前是一條河道，現今所存的岩石留有過去河流流過留下的印記。NASA表示，好奇號已設法從硫晶體岩石鑽取樣本，待分析鑑定這塊岩石的成分。

NASA「好奇號」發現的純硫結晶體特寫。（取自NASA官網，NASA/JPL-Caltech/MSSS）

NASA「好奇號」發現的純硫結晶體特寫。（取自NASA官網，NASA/JPL-Caltech/MSSS）

NASA火星探測車「好奇號。（法新社資料照）

NASA火星探測車「好奇號。（法新社資料照）

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