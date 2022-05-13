NASA火星探索疑拍到「外星基地大門」 通往何處引熱論

美國太空總署（NASA）好奇號（Curiosity）探測車回傳的最新照片中，赫然出現一個整整齊齊的方形空間，看上去像極了通往外星人地底老巢的入口。（擷取自NASA/JPL-CALTECH/MSSS/NEV-T）

2022/05/13 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕征服火星是人類探索宇宙的下一個目標，為達成此夢想，已有多台無人探測器被派上火星表面，對這顆火紅星球展開探索，其中美國太空總署（NASA）好奇號（Curiosity）探測車回傳的最新照片中，赫然出現一個整整齊齊的方形空間，看上去像極了通往外星人地底老巢的入口。

NASA火星探測車好奇號最近回傳了一張照片，一片厚實岩壁赫然出現一個「矩形門戶」，形狀之規整彷彿經巧手整齊切割，門前還有一段平滑的斜坡一路通到門內，使其看上去像極了外星人基地入口，或通往某個不知名神秘地點的大門。

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這張影像拍攝於5月7日，經分享至美國最大論壇Reddit後立即引發熱論，網友們紛紛讚嘆造物之美，也有不少留言在討論這扇門究竟通往哪裡，有人打趣地寫道「不管通向什麼，記得在進去前存檔」，也有人堅信這絕非自然形成。

事實上，類似發現在好奇號的探索之旅中不斷出現，此前曾拍到像是珊瑚的岩狀結構、豎立的岩拱門以及看起來像動物骨骼的石頭，而本次捕捉到的「類岩門」則是最新一例，但截至目前為止，在火星任務已公開的成果中，人類尚未發現任何智慧物種存在過的證據。

這張影像拍攝於5月7日，經分享至美國最大論壇Reddit後立即引發熱論，網友們紛紛讚嘆造物之美，也有不少留言在討論這扇門究竟通往哪裡。（擷取自NASA/JPL-CALTECH/MSSS/NEV-T）

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