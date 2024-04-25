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不滿任天堂「出一堆糞game」！日男狂寄恐嚇信 網歪樓：是索粉

任天堂是日本知名的遊戲公司。（翻攝自《My Nintendo Store》網站）

任天堂是日本知名的遊戲公司。（翻攝自《My Nintendo Store》網站）

2024/04/25 23:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣一名27歲公務員對任天堂（Nintendo）推出的遊戲不滿意，多次寄死亡威脅信，還揚言要炸掉公司舉辦的比賽活動，該男子24日被京都地檢署以妨礙業務罪起訴。消息曝光，一票網友直呼不解，還有人歪樓「嫌犯應該是索尼（Sony）粉」。

《京都新聞》報導，該男自去年8月22日至11月29日間，寄送多達39封恐嚇信到任天堂的客服信箱，內容包含威脅員工的人身安全，「我要讓你們後悔出了一堆糞game（爛遊戲）」、「我要殺死所有相關人士」。

另外，任天堂原定去年12月舉辦「《斯普拉遁》甲子園2023全國決勝大賽」及今年1月「Nintendo Live 2024 TOKYO」等活動，該男對此更揚言要用炸彈轟炸現場，「如果（比賽）真的辦成，現場所有人都要有被殺的準備」、「增加保全也無濟於事，炸彈就足以送大家上西天」，導致公司行程受影響，有2場活動甚至取消。

消息曝光後，在台灣論壇掀起熱烈討論，鄉民們一致對犯案動機疑惑，認為任天堂近幾年出品的遊戲品質有目共睹，「任天堂叫糞，那其他遊戲公司怎麼辦？」、「恐嚇錯人了吧」、「支離破碎的思考發言，從糞手遊來想怎麼算都不該找老任吧？」、「糞遊該找糞遊公司啊，尤其是手遊一堆，找任幹嘛」、「這幾年老任的糞遊，我還真想不到」、「老任：？？？你怎麼不看看我的那些同行」。

另一方面，還有人歪樓，「SE（索尼）：躲過一劫」、「恐嚇SE我還能理解，為什麼要恐嚇任天堂？」；還有人開玩笑稱，嫌犯應該是索尼粉，「請皇上下令拘捕索尼」、「他家應該擺滿了PS全套吧」。

《斯普拉遁》甲子園2023 全國決勝大賽。（翻攝自推特／famitsu）

《斯普拉遁》甲子園2023 全國決勝大賽。（翻攝自推特／famitsu）

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