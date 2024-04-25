法國飛航管制員大罷工！歐洲各地受波及 300多個航班取消

法國飛航管制員工會大罷工，導致巴黎多個機場的航班遭取消、延誤。（法新社）

2024/04/25 23:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國飛航管制員工會今（25日）發動罷工，造成歐洲航班大受影響。法國民航局與飛航管制員工會的勞資紛爭仍未解決，即便當中最大工會已達成協議，仍無法阻止航班中斷。有航空公司員工表示，若相關勞工協議不盡速解決，恐將影響2024巴黎奧運。

根據綜合外媒報導，法國的飛航管制員按計畫在週四（25日）展開罷工行動，導致愛爾蘭都柏林機場有36個航班被迫取消。

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據報導，飛航管制員工會群與身為雇主的法國民航局（DGAC）之間的薪資糾紛，將會引起歐洲各地的航班被迫取消、延誤。雖然飛航管制員最大工會「SNCTA」與法國民航局管理層達成工作條件的相關協議後取消罷工，但法國民航局表示，其他工會的討論尚未得出結論，因此無法避免航班被中斷。

法國民航局在週三（24日）時，就已先要求航空公司取消週四於巴黎各機場的航班數，分別為奧利機場（Orly）75%、戴高樂機場（CDG）55%及馬賽機場（MRS）65%的航班。

為此大受影響的都柏林機場（DUB）表示，今日23架預計出發和13架預計抵達該機場的航班，無法按預定計畫進行。

對於罷工一事，愛爾蘭的瑞安航空（RYA.I）表示，該公司不得不取消其橫跨歐洲的300多個航班，導致有5萬名乘客受到波及。

歐洲航空公司（Airlines for Europe，A4E）表示，歐洲去年的飛航管制員罷工導致有1萬6000架航班遭取消、8萬5000架航班被延誤。該公司有員工表示，若協議無法盡快達成，飛航管制員工會罷工可能為2024巴黎奧運帶來風險。

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