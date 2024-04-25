為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

法國飛航管制員大罷工！歐洲各地受波及 300多個航班取消

法國飛航管制員工會大罷工，導致巴黎多個機場的航班遭取消、延誤。（法新社）

法國飛航管制員工會大罷工，導致巴黎多個機場的航班遭取消、延誤。（法新社）

2024/04/25 23:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國飛航管制員工會今（25日）發動罷工，造成歐洲航班大受影響。法國民航局與飛航管制員工會的勞資紛爭仍未解決，即便當中最大工會已達成協議，仍無法阻止航班中斷。有航空公司員工表示，若相關勞工協議不盡速解決，恐將影響2024巴黎奧運。

根據綜合外媒報導，法國的飛航管制員按計畫在週四（25日）展開罷工行動，導致愛爾蘭都柏林機場有36個航班被迫取消。

據報導，飛航管制員工會群與身為雇主的法國民航局（DGAC）之間的薪資糾紛，將會引起歐洲各地的航班被迫取消、延誤。雖然飛航管制員最大工會「SNCTA」與法國民航局管理層達成工作條件的相關協議後取消罷工，但法國民航局表示，其他工會的討論尚未得出結論，因此無法避免航班被中斷。

法國民航局在週三（24日）時，就已先要求航空公司取消週四於巴黎各機場的航班數，分別為奧利機場（Orly）75%、戴高樂機場（CDG）55%及馬賽機場（MRS）65%的航班。

為此大受影響的都柏林機場（DUB）表示，今日23架預計出發和13架預計抵達該機場的航班，無法按預定計畫進行。

對於罷工一事，愛爾蘭的瑞安航空（RYA.I）表示，該公司不得不取消其橫跨歐洲的300多個航班，導致有5萬名乘客受到波及。

歐洲航空公司（Airlines for Europe，A4E）表示，歐洲去年的飛航管制員罷工導致有1萬6000架航班遭取消、8萬5000架航班被延誤。該公司有員工表示，若協議無法盡快達成，飛航管制員工會罷工可能為2024巴黎奧運帶來風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
艾菲爾鐵塔設計人逝世百年 員工鬧罷工無法參觀
2023/12/27 21:46

艾菲爾鐵塔設計人逝世百年 員工鬧罷工無法參觀
因應週五罷工 法國要求航空公司削減航班
2023/10/10 14:36

因應週五罷工 法國要求航空公司削減航班

京站女王媽咪 閃閃惹人愛 即日起買千送百
罷工！ 巴黎艾菲爾鐵塔突暫停開放
2024/02/20 06:31

罷工！ 巴黎艾菲爾鐵塔突暫停開放
iPhone 15上市日蒙塵 法國蘋果員工將舉辦罷工
2023/09/20 16:31

iPhone 15上市日蒙塵 法國蘋果員工將舉辦罷工

置產新藍海！新富族聚焦微型商辦
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播