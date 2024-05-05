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一中商圈驚見施暴男粗殘畫面曝！ 連續掌摑、猛踹馬尾女頭部11下

橘衣男朝女子猛力甩巴掌。（擷自「黑色豪門企業」）

橘衣男朝女子猛力甩巴掌。（擷自「黑色豪門企業」）

2024/05/05 09:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈驚傳男女疑因糾紛衍生的暴力事件，根據網路流傳影片顯示，一對男女在夾娃娃機店內起口角，男方竟連續掌摑女生4個耳光，再用腳猛踹頭部7下，見女生蜷縮在娃娃機旁仍不罷休，還硬扯頭髮拖出店外，由於過程實在太粗暴，警方呼籲遭毆女子報案，釐清相關案情究責。

台中市第二分局網路巡邏時，發現社群上流傳一段標題為「113年5月4日12:58台中 真粗殘-益民商圈」影片，長度約42秒片中顯示，當時夾娃娃機店內一名穿橘衣男子，與另名穿白色、戴眼鏡綁馬尾女子正在對話，隨後因不明原因互指起衝突，男子情緒失控，突朝女子猛力甩了1下巴掌，白衣女眼鏡瞬間飛掉。

此時男子無停手意思，再連續朝女子掌摑臉部及頭3下，女子被打得無力招架跌坐地上，抱頭蜷縮靠在娃娃機旁，未料男子仍不罷休，又抬腳連續朝無力反抗的女子頭部及身上狂踹7下，男子短暫離開又折回，最後硬扯對方頭髮，強行拖出店外消失在畫面中。

第二分局表示，經所轄育才派才派出所清查，確認案發地點在一中街上的夾娃娃機店，惟該時段並未有相關報案紀錄，經電話聯繫場主，但場主均未接電話，另經員警調閱影片中衝突男女，二人均為徒步離去，尚無法查證其身分，目前持續擴大調閱監視器畫面，積極查處。

警方呼籲影片中受害女子主動報案，以儘速釐清案情究責，同時呼籲民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以暴力不法手段解決，警察若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。

橘衣男抬腳猛踹女子頭部及身體。（擷自「黑色豪門企業」）

橘衣男抬腳猛踹女子頭部及身體。（擷自「黑色豪門企業」）

橘衣男硬扯女子頭髮拖出店外。（擷自「黑色豪門企業」）

橘衣男硬扯女子頭髮拖出店外。（擷自「黑色豪門企業」）

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