凱米颱風雲系向西調整、路徑西偏 天氣風險：侵台機會高

過去24小時，「凱米」整體雲系向西調整，路徑也將西修，侵台機率高。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/21 09:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號颱風「凱米」昨（20日）生成，強度持續發展，過去24小時，「凱米」整體雲系向西調整，預估「凱米」在通過台灣東方海面後，將有向西偏折的現象，侵台機率高，週三（24日）、週四（25日）影響最大。

天氣風險公司在臉書指出，過去24小時，「凱米」颱風核心的對流雲簇由東向西調整，可能會為颱風路徑增添變數，雖然預報都還在變化當中，不過多個數值、AI預測模型都支持「凱米」在通過台灣東方海面後，將有向西偏折的現象，颱風中心將掠過台灣東北方近海。

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分析師吳聖宇表示，「凱米」週三來到台灣以東海域時，因為高壓有略為增強趨勢，凱米颱風移動方向可能轉向西北移動，週三晚間到週四白天之間颱風中心將會通過台灣東北部、北部海面，暴風圈有機會掃過台中以北、花蓮以北陸地，深夜過後才有機會逐漸脫離。

預估週二（23日）起颱風外圍環流會逐漸影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部仍要留意午後熱對流發展帶來的雷雨情況，週三中部以北、東北部地區風雨逐漸加大，尤其晚間開始颱風暴風圈開始進入北部、東北部陸地後，風雨將明顯增強，南部地區自週三下半天之後也將逐漸有風雨出現機會，花東地區反而因為逐漸進入背風面，風雨的狀況較不明顯。

週四颱風暴風圈將掃過中部以北到東北部陸地，白天期間風雨最為明顯，颱風中心越接近陸地，雨勢會越大，尤其是台中以北山區務必要多加注意，中部以南地區當風向漸轉為西到西南風時，風雨也會增強，山區同樣有較大累積雨量發生的機會，花東地區的降雨預估仍會較少，但要留意是否出現焚風的現象，整體來看，最快要到週四深夜過後，暴風圈逐漸脫離，風雨的狀況才有機會慢慢減小。

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