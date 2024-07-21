懸掛偽造車牌怕漏餡……車衝進邊坡直接逃逸 警找出名片逮人

林男因路況不熟，衝落邊坡。（記者吳昇儒翻攝）

2024/07/21 09:31

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名林姓男子19日上午駕車行經平溪區106線65公里處，不慎衝破護欄掉落邊坡。林男擔心懸掛偽造車牌，被警方查獲，竟將車牌拔除後，棄車逃逸。警方循線追查，在車內發現驗車單及林男名片，昨日前往汐止地區，將林男帶回詢問。警詢後，依偽造文書罪函送基隆地檢署偵辦，另涉犯肇事逃逸使用偽造車牌部分，則依法開罰。

警方調查，41歲林姓男子於今年5月下旬時，駕車超速嚴重，被基隆監理站扣走車牌，禁止車輛上路。但林男仍有駕車需求，便花費1萬2000元透過網路購買2面偽造車牌，懸掛後上路行駛。

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未料，19日上午車輛卻不慎衝破平溪區道路邊坡翻覆，眼見車輛已無法脫困，林男擔心懸掛假車牌上路被警方發現，情急之下，拔掉車牌逃離現場。警、消人員到場時，發現車內無人一頭霧水，後續由員警介入偵辦。

新北市瑞芳警分局警員邱顯能、李安千進入車內尋找車主資料時，卻找到驗車單及車主的名片，隨即派員前往汐止查訪。

林男見警方已經找上門，直接承認犯行，表示自己就是當時的駕駛人，因為使用偽造車牌擔心被逮，才會逃離現場。

警詢後，今依違反刑法偽造文書罪，將林男函送基隆地檢署偵辦；另肇事逃逸、使用偽造車牌部分，則依違反道路交通管理處罰條例開單告發。

瑞芳分局長李智源表示，號牌型式、顏色及編號皆由交通部訂定，號牌為行車許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領的號牌，都屬無效憑證，切勿違法懸掛他車車牌或網路購買偽造車牌使用，警方將依法究辦。

林男駕車撞破護欄後，車輛翻落邊坡，但他擔心懸掛偽造車牌被警發現，竟選擇拔牌逃逸。（記者吳昇儒翻攝）

警方辛苦爬進翻覆的車體中，尋找車主的蛛絲馬跡。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣兩面偽造車牌。（記者吳昇儒翻攝）

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