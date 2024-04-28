台中私人招待所敬酒變大亂鬥 5打1全送辦

警方將洪男等5人送辦。（警方提供）

2024/04/28 12:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市多名男子昨晚在北區一處私人招待所聚會，期間因敬酒問題引發爭執，竟衍生成為5人打1人的大亂鬥，警方獲報出動優勢警力趕赴查處，除將動手5人全數帶回偵辦，也將傷者送醫治療，竟意外查出其通緝身分，訊後全案依傷害等罪嫌送辦，傷者也被解送歸案。

台中市第二分局27日晚間10時47分獲報，中清路一段某商辦大樓內有人打架，立即啟動快速打擊部隊共計7網15人等優勢警力趕赴現場查處，員警到場時打架情況已經平息，現場一名傷患由119救護送醫治療（頭部及手腳多處擦挫傷），隨後員警將現場涉案人員全數帶返所釐清案情。

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經查，案發現場係一處私人招待所，雙方為熟識友人的聚會，當晚6時即開始飲酒作樂，因敬酒問題引發爭執，甚至不慎打破酒杯，致現場情緒失控，洪男（30歲）等5人徒手毆打黃男（26歲），意外查出黃男因涉及侵占案，遭台中地檢署發布通緝，黃男隨後在員警戒護下就醫治療，幸無生命危險，警詢後解送歸案。

另洪男等人則依傷害、毀損、妨害秩序罪嫌移送台中地檢署偵辦；第二分局長周俊銘表示，警方絕不容忍任何不法行為發生，將會嚴格執法，確保市民安全和社區和諧，並提醒民眾酒後易生事端要多加小心，免得一時糊塗引發不必要的麻煩。

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