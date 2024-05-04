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太陽表面影片曝光！特殊現象全都錄 小型噴發都比地球大

歐洲太空總署（ESA）4日公開太陽表面清晰影片，擷圖中央的小型噴發規模大過地球。（圖擷取自ESA官網）

歐洲太空總署（ESA）4日公開太陽表面清晰影片，擷圖中央的小型噴發規模大過地球。（圖擷取自ESA官網）

2024/05/04 12:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）4日公開太陽表面清晰影片，各式太陽表面現象包括太陽苔蘚（solar moss）、針狀結構（spicules）、日珥噴發、日冕雨（coronal rain）等奇特景象皆一目了然。

據報導，歐洲太空總署（ESA）4日公開由太陽探測器「太陽軌道」（Solar Orbiter，SolO）上的極紫外成像儀（EUI）所拍下的太陽表面清晰影片。

此影片攝於2023年9月27日，當時SolO約位於地球至太陽距離的3分之1位置，並在2023年10月7日抵達距離太陽4300萬公里的最近距離。

而在影片拍攝的同一天，美國太空總署（NASA）的派克太陽探測器（Parker Solar Probe）抵達距太陽726萬公里處，負責測量日冕粒子和電磁磁場及太陽風。

ESA指出，影片中最亮處可達攝氏100萬度高溫，而暗處顯示出吸收輻射的物質。影片左下角則可見以明亮氣體組成如蕾絲狀的圖案，這即是遍布太陽表面，被暱稱為「太陽苔蘚」的現象，通常發生在巨型「冕環」（coronal loop）的底部，但容易因太熱或太細而被拍攝儀器忽略。

太陽地平線上不規則尖凸也並非像素不佳所致，而是被稱為「針狀結構」的現象，這些針狀結構由氣體組成，聳入太陽大氣層的色球層（chromosphere），最高可達1萬公里高。

此外，影片22秒處，在畫面中央可見太陽表面的小型日珥噴發，許多相對低溫的物質被噴出，再掉落回太陽表面，雖是「小型」噴發，但影片中所見的噴發規模已比地球更大。

相關影片請見：

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