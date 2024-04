美民宅遭太空垃圾「空襲」！ NASA證實來自國際太空站

2024/04/17 14:34

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國佛羅里達州那不勒斯(Naples)一戶民宅於3月8日遭遇了一場「天外飛來橫禍」,一個神秘的金屬物體從天而降,砸穿了屋頂和兩層樓板,所幸無人傷亡。經過美國國家航太總署(NASA)調查,證實這個「不速之客」竟是來自國際太空站(ISS)的太空垃圾!

太空科技網站「Space.com」16日報導,這個金屬物體長約10公分,直徑約4公分,重約0.7公斤,材質為可承受極端環境的鎳基高溫合金。NASA表示,它是2021年從國際太空站釋出的一個重達2.6噸的電池組托盤上的支撑部件。

NASA表示,該物體在墜落過程中應該在大氣層中燃燒殆盡,但不知何故卻倖存了下來。目前,NASA正在調查其原因。

太空垃圾的數量正在不斷增加,對地球和太空任務都構成了潛在的威脅。據估計,目前在地球軌道上運行著約2萬件直徑大於10公分的太空垃圾,其中約500件具有碰撞航天器的風險。為了解決太空垃圾問題,國際社會已採取了一系列措施,包括制定太空垃圾減緩和清除指南、研發太空垃圾清除技術等。然而,太空垃圾治理仍是一項長期的挑戰。

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV