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美民宅遭太空垃圾「空襲」！ NASA證實來自國際太空站

3月8日，這塊不明金屬物體從天而降，砸破了美國佛州一處民宅屋頂。（取自社群平台Ｘ）

3月8日，這塊不明金屬物體從天而降，砸破了美國佛州一處民宅屋頂。（取自社群平台Ｘ）

2024/04/17 14:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國佛羅里達州那不勒斯（Naples）一戶民宅於3月8日遭遇了一場「天外飛來橫禍」，一個神秘的金屬物體從天而降，砸穿了屋頂和兩層樓板，所幸無人傷亡。經過美國國家航太總署（NASA）調查，證實這個「不速之客」竟是來自國際太空站（ISS）的太空垃圾！

太空科技網站「Space.com」16日報導，這個金屬物體長約10公分，直徑約4公分，重約0.7公斤，材質為可承受極端環境的鎳基高溫合金。NASA表示，它是2021年從國際太空站釋出的一個重達2.6噸的電池組托盤上的支撑部件。

NASA表示，該物體在墜落過程中應該在大氣層中燃燒殆盡，但不知何故卻倖存了下來。目前，NASA正在調查其原因。

太空垃圾的數量正在不斷增加，對地球和太空任務都構成了潛在的威脅。據估計，目前在地球軌道上運行著約2萬件直徑大於10公分的太空垃圾，其中約500件具有碰撞航天器的風險。為了解決太空垃圾問題，國際社會已採取了一系列措施，包括制定太空垃圾減緩和清除指南、研發太空垃圾清除技術等。然而，太空垃圾治理仍是一項長期的挑戰。

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