拜登閃電宣布退選 川普嘲諷︰他一覺醒來就會忘記這件事！

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。（法新社）

2024/07/22 15:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日閃電宣布退選、放棄競選連任，同時表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選，為美國總統大選投下震撼彈。對此，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）除了迅速回應稱，他的前對手「不適合競選總統」，更在事後於社群平台發文嘲諷，「他一覺醒來就會忘記自己退選了。」

拜登21日晚間透過社群平台「X」（原推特）發布退出總統選戰的聲明，消息震驚各界。為此，川普也透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）回應，先是抱怨拜登不適合競選、也沒有能力擔任總統，又指出拜登以「極大的恥辱」退出競選，「難道共和黨不應該因為被拜登身邊所有人詐騙，而去向他討賠償嗎？」

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不僅如此，川普甚至嘲諷拜登，「還沒結束！明天狡詐的拜登醒來，就會忘記自己今天已經退選了！」

另外，川普前幾天就曾發文指控拜登，對外謊稱確武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），「真的有人信拜登確診嗎？不，從6月27日辯論之夜，他就想退出了」，在拜登宣布退選後，川普立即發文諷刺，「拜登根本沒感染武漢肺炎，他對民主來說是威脅！」

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