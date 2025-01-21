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    畫面曝光！嘉義6.4地震瞬間 阿里山驚見「白色閃光」異相

    阿里山國家風景區管理處的監視器，拍到地震瞬間搖晃，地面閃白光的畫面，引起網友熱議。（圖擷取自YouTube）

    阿里山國家風景區管理處的監視器，拍到地震瞬間搖晃，地面閃白光的畫面，引起網友熱議。（圖擷取自YouTube）

    2025/01/21 08:28

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣大埔鄉及台南市楠西區等地，今（21）凌晨連續發生多起地震，最大為0時17分規模6.4地震，許多民眾驚醒。而阿里山國家風景區管理處的監視器，也拍到地震瞬間搖晃，地面不斷閃白光的畫面，引起網友熱議。

    根據氣象署資料，0時17分許在嘉義縣政府東南方37.9公里，嘉義縣大埔鄉發生芮氏6.4地震，深度9.74公里，各地測得最大震度嘉義縣大埔6弱，台南市和高雄市5弱，嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣4級。

    臉書粉專「阿里山 新印象」凌晨PO出一段監視器影片，並發文表示「地震！大家是躺在床上猶豫要不要起來，還是立刻跳起來了啊～大家平安」。

    影片畫面中可見，地震發生時，從阿里山上拍到的燈火瞬間晃動，而且不斷閃出白光，許多網友紛紛留言「這個搖太久了～立馬起床～手機尖叫不斷～後面一直餘震」「嚇！！真的超有感～」「大又久」。小編回覆網友也提到「一直有聽到地鳴的感覺」。

    YouTube上也有網友留言說「有地震光」、「就是那個光」，也有網友說「這個發光現象我認為是電線/變壓器產生的電弧」。

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