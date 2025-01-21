總預算表決大戰20小時完成二讀 刪減凍結數史上最高

立法院自20日上午10時起，就今年度中央政府總預算進行不斷電審查，朝野立委經過近20小時表決大戰完成二讀。（記者塗建榮攝）

2025/01/21 08:11

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院自20日上午10時起，就今年度中央政府總預算進行不斷電審查，朝野立委經過近20小時表決大戰，約於今（21日）清晨完成二讀。立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，挑戰才正要開始，因為這是史上最高的刪減與凍結數，尚待相關人員精算完整的刪減數與凍結數。

立院17日院會在藍白立委人數優勢之下，二讀表決通過通案刪減939億7500萬元，創下史上新高，藍白立委昨續以席次優勢，一路表決輾壓刪減各部會預算。總預算公開預算部分處理完畢後，改開秘密會議處理外交及國防委員會審查機密部分；主持院會的立法院副院長江啟臣於5時43分左右宣布，今年度中央政府總預算案全案經過二讀，國民黨團及民眾黨團提議繼續三讀，因待幕僚人員整理二讀內容，故院會今天下午1時繼續開會處理三讀。

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對此，吳思瑤會後受訪說明，這次總預算案提案一開始有3296案，但國民黨、民眾黨立委基於民意壓力開始撤案，最後表決的提案數來到740案、750案，但當中還有很多不合理、粗糙的預算提案，包括要凍結的單位寫錯，或是要刪減的數額超過原本編列預算數等。且處理過程中，很多案子是表決前一秒才拿到資料，這種急就章的做法讓人笑掉大牙，也對社會國人很不好意思，立法院的議事品質越來越退步。

吳思瑤說，歷經近20小時的馬拉松不斷電表決，總預算案終於完成二讀，但挑戰才正要開始，因為包括立法院議事處、財政委員會的相關人員，乃至於行政部門、主計總處都很傷腦筋，這樣粗糙通過的案子，要精算出各部會完整的凍結數、刪減數，不知道能否在開會時間前完成試算，希望今天下午1時回到議場後，可以拿到完整、正確的數字，不會發生錯誤的預算審議結果。

針對藍白立委撤案的做法，吳思瑤指出，原本有四個部會被列為「1元俱樂部」、業務費被刪至1元，包括陸委會、NCC、數發部及農業部，但藍白最終在民意反撲下不敢硬幹。雖然歷經上週末黃金48小時的搶救行動，迫使藍白調整不合理的巨幅預算刪減提案，但即便如此，這次無疑是中華民國史上預算審議最高額度的刪減數與凍結數，這種結果令人遺憾。

吳思瑤提到，其中預算審議的惡中之惡，包括刪減總統府、司法院、監察院預算部分，藍白主導的立法院，硬生生以審議預算的權力，過當侵犯其他憲政機關行使其憲法忠誠義務，這非常愧對國人。

吳思瑤也評估，總預算案對國家財政造成的傷害有多嚴重，要好好做後續因應，而立法院下會期是法案會期，這次預估有4、500個的預算案上待解凍，立法院真的會天下大亂，這是從未發生過的失序狀況，行政院應該會很頭痛，立法院長韓國瑜可能也不知怎麼面對這樣的後患無窮。

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