清晨各地仍偏冷、苗栗最低僅6.4度 白天明顯回溫

今早各地仍偏冷，白天起回溫明顯。（資料照）

2025/01/21 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（21日）清晨輻射冷卻效應，各地偏冷。今日測得平地最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的大河測站，今早4點40分僅測得6.4度。氣象署於今晨6點24分針對10縣市發布低溫特報。

今日清晨西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約10至14度，局部空曠地區及近山區平地有可能出現10度以下低溫，花東地區及澎湖15、16度，白天強烈大陸冷氣團減弱，在陽光照射之下，氣溫明顯回升，預測北部及東半部高溫19至22度，中南部地區可達24、25度左右，澎湖15至19度、金門11至19度、馬祖10至14度，西半部日夜溫差大，清晨、夜晚請注意保暖。

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天氣方面，今日各地為晴到多雲的天氣，僅東半部地區零星降雨。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

週三（22日）至週四（23日）各地早晚仍涼，由於中層雲層移入，東半部地區及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週三週四北部及東北部12至23度，中部13至24度、南部15至26度、花東16至23度、澎湖16至19度、金門12至20度、馬祖11至16度。

週五（24日）將有另一波東北季風增強，週六及下週日（25日、26日）北部、宜蘭及花蓮天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；這波東北季風水氣較多，並仍有層雲系影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週五至下週日北部及東北部13至20度，中部14至23度，南部16至25度，花東17至22度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 20 12 ~ 24 16 ~ 23 16 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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