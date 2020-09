閃避太空垃圾 國際太空站調整軌道、人員待命撤離

2020/09/24 16:57

〔即時新聞/綜合報導〕太空垃圾的問題日益嚴重,已危害人類的太空活動,美國太空總署(NASA)表示,國際太空站(ISS)在22日調整軌道,閃避逼近的太空垃圾,太空人也在「聯盟號」太空船上待機,以便在緊要關頭時可以撤回地球,所幸整起事件最後平安落幕。

綜合外媒報導,NASA表示,在美國太空軍的協助下,休士頓控制中心追蹤到一塊本體不明的太空垃圾,將會通過國際太空站幾公里內的範圍,由於國際太空站繞行地球的速度為時速2.7萬公里,因此就算是撞到一小片碎片,都會帶來災難性的後果。

對此,國際太空站進行迴避動作,並讓第63探險隊(Expedition 63)的太空人前往「聯盟號」太空船待命,直到太空垃圾飛過國際太空站。據悉,當時在國際太空站的2名俄國太空人與1名美國太空人都待在「聯盟號」上,可以隨時返回地球。

NASA表示,國際太空站自1999年開始運作後,至2018年已進行25次變動軌道,凸顯太空垃圾問題的嚴重性。NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)則在推特表示,在2020年,國際太空站已經進行3次機動迴避,而在過去2週內,更是出現3個潛在的交會點,太空垃圾問題越來越嚴重,國會應撥款1500萬美元(新台幣4億3899萬元),用於商務部的太空商務辦公室。

The station is preparing to avoid a piece of unknown space debris being tracked by @NASA_Johnson flight controllers and @US_SpaceCom. The Exp 63 crew has relocated to its Soyuz crew ship. The time of closest approach is 6:21 pm ET. More... https://t.co/vGPOoaEptb pic.twitter.com/uMRctPukN2