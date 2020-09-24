閃避太空垃圾 國際太空站調整軌道、人員待命撤離

國際太空站在22日調整軌道，閃避逼近的太空垃圾，太空人也在「聯盟號」太空船上待機，以便在緊要關頭時可以撤回地球，所幸整起事件最後平安落幕。（照片取自NASA BLOG）

2020/09/24 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕太空垃圾的問題日益嚴重，已危害人類的太空活動，美國太空總署（NASA）表示，國際太空站（ISS）在22日調整軌道，閃避逼近的太空垃圾，太空人也在「聯盟號」太空船上待機，以便在緊要關頭時可以撤回地球，所幸整起事件最後平安落幕。

綜合外媒報導，NASA表示，在美國太空軍的協助下，休士頓控制中心追蹤到一塊本體不明的太空垃圾，將會通過國際太空站幾公里內的範圍，由於國際太空站繞行地球的速度為時速2.7萬公里，因此就算是撞到一小片碎片，都會帶來災難性的後果。

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對此，國際太空站進行迴避動作，並讓第63探險隊（Expedition 63）的太空人前往「聯盟號」太空船待命，直到太空垃圾飛過國際太空站。據悉，當時在國際太空站的2名俄國太空人與1名美國太空人都待在「聯盟號」上，可以隨時返回地球。

NASA表示，國際太空站自1999年開始運作後，至2018年已進行25次變動軌道，凸顯太空垃圾問題的嚴重性。NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）則在推特表示，在2020年，國際太空站已經進行3次機動迴避，而在過去2週內，更是出現3個潛在的交會點，太空垃圾問題越來越嚴重，國會應撥款1500萬美元（新台幣4億3899萬元），用於商務部的太空商務辦公室。

The station is preparing to avoid a piece of unknown space debris being tracked by @NASA_Johnson flight controllers and @US_SpaceCom. The Exp 63 crew has relocated to its Soyuz crew ship. The time of closest approach is 6:21 pm ET. More... https://t.co/vGPOoaEptb pic.twitter.com/uMRctPukN2 — Intl. Space Station （@Space_Station） September 22, 2020

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