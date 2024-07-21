勸民主黨不要換掉拜登 謝龍介苦笑：本黨有慘痛經驗

謝龍介近日在政論節目上勸美國民主黨不要換掉拜登，自嘲「本黨有慘痛經驗」。（資料照）

2024/07/21 18:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將於今年11月登場，尋求連任的拜登因為年事已高，身體狀況備受擔憂，加上競爭對手川普經歷槍擊案後聲勢大漲，其所在的民主黨內出現「換拜」聲音，相關話題也受到各界關注。對此，國民黨立委謝龍介近日在政論節目上勸民主黨不要換掉拜登，苦笑說「本黨有慘痛經驗」，在場其他來賓一聽爆出笑聲。

謝龍介昨天（20日）在政論節目上聊到美國大選，他認為有時候選舉看的不是實力，而是看命運、看八字夠不夠重，川普就是一個例子，這次川普驚險躲過槍擊，加上川普「比較會表演」，聲勢自然大漲。不過謝龍介稱，有日本政治觀察家分析，民主黨在這次總統大選雖然一定會輸，但國會席次上會獲勝。

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針對民主黨「換拜」聲浪，謝龍介自嘲「我是勸他們不要換，這本黨有慘痛的經驗，不要換」，語畢就聽到有其他來賓忍不住笑出來。謝龍介表示，大選只剩下3個多月，美國選舉必須要到每個州去造勢，且現在就已經在催票，換人選只會讓民主黨選情更加艱困。

但謝龍介最後直言，不管是川普當選重回白宮，還是拜登順利連任，都不會影響美國對中國的政策，對台灣也不會改變，「所以我們做好自己就好，但是我們要關心，因為美國跟我們是相當緊密，所以我們一定要密切關心。」

在2016年國民黨總統提名選舉中，洪秀柱成為國民黨初選中唯一登記參選中華民國總統的候選人，以高民調順利通過初選，並於同年7月19日被藍營正式提名洪秀柱為國民黨總統候選人。不過同年10月17日，藍營中央委員會召開臨時全國代表大會，決定廢止洪秀柱提名，改徵召時任新北市市長兼黨主席的朱立倫參選總統，引發著名的「換柱爭議」。後來朱立倫在「中華民國第十四任總統副總統選舉」中慘輸蔡英文300多萬票。

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