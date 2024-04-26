NASA發布「宇宙啞鈴」新照 為哈伯望遠鏡慶生

NASA 23日發表「小啞鈴星雲」新照片，為哈伯太空望遠鏡慶生。（取自NASA官網）

2024/04/26 22:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）慶祝哈伯太空望遠鏡運作34年，日前公佈一張新拍攝的「小啞鈴星雲（Little Dumbbell Nebula）」照片，這個星雲的結構形狀，看起來就像是「宇宙的啞鈴」。

NASA 23日在哈伯34歲生日前夕，發表這張新照片。「小啞鈴星雲」又稱為「梅西耶76（Messier 76、M76）」星雲，位於英仙座，距離地球約3400光年，是一顆垂死的紅巨星噴出向外膨脹的氣體形成的「行星狀星雲」。其主星正在塌陷成炙熱的白矮星。

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紅巨星是演化到生命晚期的恆星。雖然為「行星狀」星雲，但它與行星並無關係，而是18世紀天文學家發現這種星雲有和形成行星相似的圓盤狀結構。

這張照片可能還含有恆星吞掉伴星的「星系同類相食」的證據。從地球視角來看，小啞鈴星雲中央比較像是連接兩個側葉的棒子，但其實是一個環狀結構，天文學家認為，這個環狀結構很可能是由一顆伴星的作用造成的，但如今在觀測影像中已經看不到，可能是被其環繞的那顆恆星吞噬了。研究這個星雲的環狀結構，就可能找出這種宇宙中星系同類相食活動的「鑑識證據」。

哈伯望遠鏡1990年4月24日發射升空，至今已經運作了34年，小啞鈴星雲只是它歷來觀測的5萬3000個天體其中一個。這具太空望遠鏡到今天為止已經進行了160萬次觀測，全球各地的天文學家仰賴哈伯日俱增的觀測資料，以能有新發現。

NASA說，「這具太空望遠鏡，是NASA史上在科學上最多產的太空天文物理任務」。

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