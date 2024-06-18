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高雄女中百年校慶 黃捷「這款制服」入鏡贏得粉絲狂讚

高雄女中今年將迎來百年校慶，近期也陸續展開相關活動，民進黨立委黃捷也在社群發圖分享，她穿上「雄女制服」參加紀念活動拍攝的畫面，還要大家猜猜她穿的是哪個時期的制服，在社群引發討論。（圖擷自臉書）

高雄女中今年將迎來百年校慶，近期也陸續展開相關活動，民進黨立委黃捷也在社群發圖分享，她穿上「雄女制服」參加紀念活動拍攝的畫面，還要大家猜猜她穿的是哪個時期的制服，在社群引發討論。（圖擷自臉書）

2024/06/18 12:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄女中今年適逢創校百年校慶，多項慶祝活動陸續登場；民進黨立委黃捷也在社群發圖分享她穿上「雄女制服」參加紀念活動的畫面，還要大家猜猜她穿的是哪個時期的制服，在社群引發討論。

雄女慶祝百年校慶安排一連串活動，身為雄女校友的黃捷昨晚、今晨分別在threads及臉書上PO文，貼出她參加雄女百年紀念活動拍攝的畫面，還要網友猜「我穿的是什麼時期的雄女制服」？

在PO文底下網友紛紛留言「委員超級水哦」、「也太好看了吧！」、「好可愛」、「真的有像林襄」等，還有人笑稱「這是不是全世界最可愛的立法委員啊？」、「真犯規，這應該要驅逐出場。比啦啦隊可愛就是不行……」、「哪個國家的立委這麼可愛，這合理嗎」。

也有「專業」網友陸續留言指出「日治時期的雄女制服」、「哇是日治時代的制服，掛在展示窗裡面那一套XD」。有眼尖的網友發現，雄女校長鄭文儀也出現在合照裡，引發網友一陣討論「好好笑，發現文儀在裡面XD」、「忽然看到文儀⋯⋯才想起來對欸他去雄女了（原為台南女中校長）」、「我腦袋裡一直響起文儀的破音合理嗎」。也有網友留言詢問黃捷「學姐今年也會回來嗎」？

由 @huangjie_official 發佈
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高雄女中今年將迎來百年校慶，近期也陸續展開相關活動，民進黨立委黃捷也在社群發圖分享，她穿上「雄女制服」參加紀念活動拍攝的畫面，還要大家猜猜她穿的是哪個時期的制服，在社群引發討論。（圖擷自臉書）

高雄女中今年將迎來百年校慶，近期也陸續展開相關活動，民進黨立委黃捷也在社群發圖分享，她穿上「雄女制服」參加紀念活動拍攝的畫面，還要大家猜猜她穿的是哪個時期的制服，在社群引發討論。（圖擷自臉書）

黃捷穿上「雄女制服」參加紀念活動拍攝的畫面，在社群引發討論。現任雄女校長鄭文儀（黃捷身後左側）也有出現在合照裡，也引發網友一陣討論。（圖擷自threads）

黃捷穿上「雄女制服」參加紀念活動拍攝的畫面，在社群引發討論。現任雄女校長鄭文儀（黃捷身後左側）也有出現在合照裡，也引發網友一陣討論。（圖擷自threads）

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