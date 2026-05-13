路透：北京擬利用立院刪軍費施壓川普 140億美元軍售受矚

海馬士多管火箭系統，是台灣近年對美軍購重點項目之一。路透報導指出，我方官員憂心北京可能利用台灣軍費爭議，向川普施壓縮減對台軍售。圖為2025年台灣實射美製海馬士火箭系統。（資料照）

美國總統川普預計13日晚間抵達北京。根據路透報導，我方國安高層披露，目前台北面臨的一大風險在於，北京正試圖利用台灣立法院削減國防預算的事實，作為與川普談判的籌碼，藉此勸誘美方減少軍事支持。

據報導，在野黨主導的台灣立法院上週通過新台幣7800億元的國防特別預算，僅約為賴清德總統原先請求400億美元（約新台幣1兆2616億元）的三分之二。除了總預算縮水，包含無人機在內的數項自主研發計畫亦遭到刪除。

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一名美國高層官員向路透表示，美方對於台灣批准的國防支出，低於華府認為應對威脅所需的水平感到「失望」。我國安官員則指出，北京可能藉此向川普遊說，聲稱「台灣立法機關反對採購武器」，以此要求美方尊重台灣民意並縮減對台軍事支持。

140億美元包裹成關鍵 各界緊盯川習會表述

川普政府去年12月批准價值110億美元（約新台幣3469億元）的對台軍售案。路透曾在3月報導，第二批價值約140億美元（約新台幣4416億元）的軍售案原定在川普訪中後核定，但目前受內部預算案影響，其進度正受外界關注。

中國國台辦發言人張晗13日在記者會重申，台灣問題是中國核心利益中的核心。她強調，北京堅決反對美方對台軍售。中方反對台獨的決心「堅如磐石」，並具備「粉碎台獨」的能力。

路透指出，針對北京壓力，賴清德總統12日在「哥本哈根民主高峰會」發表談話，強調台灣是「主權獨立的國家」，絕不向壓力低頭。美方目前的正式政策仍為「不支持台獨」，且不對台灣主權採取特定立場。

路透指出，該項價值140億美元的軍售包裹目前仍存於待審清單。美方預計在川普返美後，針對相關進度做出進一步說明。

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