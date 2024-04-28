宇宙煙火秀！ 天文學家捕捉罕見磁星爆發

此次新發現的爆發被命名為GRB 231115A，發生在名為梅西耶82（Messier 82，M82，見圖）的星系中。（法新社）

2024/04/28 17:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家最近觀測到一次來自約1200萬光年外磁星（Magnetar）的罕見巨大耀斑，如同宇宙深處燃放的璀璨煙火。

此事件釋放出巨大的能量，以伽瑪射線（Gamma rays）的形式呈現，因此被稱為伽瑪射線暴（Gamma-ray bursts，GRB）。GRB通常持續不到1秒，源自於中子星（Neutron stars），也就是巨星核心死亡後留下的緻密殘骸。

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磁星是一種高度磁化的中子星，而來自這些恆星的GRB更是罕見至極。在過去50年中，天文學家僅在銀河系或附近的巨型麥哲倫星雲（Large Magellanic Cloud）中觀測到 3次這樣的事件。

歐洲太空總署（European Space Agency）在4月24日發布的新聞稿中指出，該署的天文學家發現，鄰近的雪茄星系（Cigar Galaxy）在2023年11月噴發出一次能量超強的伽瑪射線，時間只有10分之1秒。

此次新發現的爆發被命名為GRB 231115A，發生在名為梅西耶82（Messier 82，M82）的星系中，研究結果4月24日發表於《自然》（Nature）期刊。

M82是一個星暴星系（Starburst galaxy），因其正經歷著快速的恆星形成而得名。磁星通常出現在這樣的恆星形成區域。然而，精確識別哪些GRB源自磁星並非易事。

研究人員指出，過去曾有一些短暫的GRB被提議作為鄰近星系中可能來自磁星的巨大耀斑候選者，但其可靠性各不相同。

透過分析GRB 231115A的爆發持續時間、爆發後拍攝的X射線和光學數據，以及缺乏引力波等其他信號，研究人員得以毫無疑問地確認此次爆發是來自M82中磁星的巨大耀斑。

這項發現指出，星暴星系是研究巨大耀斑的理想目標，有助於天文學家了解宇宙中神秘 GRB背後的機制。GRB是宇宙中最明亮的爆炸現象之一，其成因和機制一直是天文學家研究的重點。此次觀測到的磁星耀斑為科學家提供了寶貴的數據，有助於解開GRB的謎團，並進一步了解恆星演化和宇宙中極端環境下的物理現象。

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