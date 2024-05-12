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無子女老夫妻往生留千萬遺產 夫家奪產下場曝光

為了千萬遺產，夫家、娘家反目成仇，雙方對簿公堂。示意圖，與新聞無關。（記者顏宏駿攝）

為了千萬遺產，夫家、娘家反目成仇，雙方對簿公堂。示意圖，與新聞無關。（記者顏宏駿攝）

2024/05/12 15:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對老夫妻膝下無子女，2人退休後把台北價值上千萬元的房子賣掉，搬到彰化跟先生的兄弟姊妹一起當鄰居，先生2015年往生，太太依法繼承先生遺產，2023年太太也身故，先生的兄弟姊妹們認為遺產應該落到他們手裡，豈料嫂嫂生前把1107萬餘元的遺產移交給自己的一對妹妹，先生的兄弟姊妹一毛錢也分不到，於是夫家展開「遺產爭奪戰」，他們聲稱先生的遺產就是家產，應當歸還給夫家，而嫂嫂生前顯然對夫家暗槓先生遺產，刻意隱匿，致使他們5名兄弟姊妹無法分到每人110萬元繼產（即1107萬元的1/10），因此對太太的2名妹妹追討遺產。

法官傳銀行承辦員當證人，發現先生死後，其兄弟姊妹有分得每人11萬3千元的身故險，後來遺產全數由太太合法繼承，但先生生前並沒有交待遺產如何處理，太太每年財產申報也沒有隱匿財產，判處先生的兄弟妹妹們敗訴。全案仍可上訴。

判決書指出，宋男早年從彰化老家到台北打拚，與謝婦結婚買房，兩人膝下無子女，生活過得愜意，但2014年先生因罹患糖尿病，身體開始走下坡，有感自己來日無多，興起回鄉與昔日兄弟姊妹左、右為鄰的想法，於是把新北價值1000餘萬元的房子賣掉，返回彰化定居，先寄居大哥家，之後再搬到附近。

剛開始，大家其樂融融，彼此噓寒問暖沒有少，隔年先生過世，還把自己的身故險全部捐給自己的兄弟姊妹，每人分得11萬3千元，而先生的後事也由宋家幫忙張羅。

問題出在太太2023年身故，宋家的兄弟姊妹關心「當初哥哥的財產何去？」其實太太自知來日無多，已將所有遺產過到自己的2名妹妹名下，宋氏家族怒不可遏，他們認為，嫂嫂生前暗槓財產，在先生死去隔天，就將先生名下的千萬存款分數次轉到自己名下，辦喪禮只用身故險分給宋家每人11萬3千元當蠅頭小利打發。

但法官發現，先生往生時，宋氏家族早知道嫂嫂繼承千萬遺產（現金），嫂嫂與宋家達成口頭分割協議，之後又到彰化一信、郵局辦理帳戶分割繼承，原告等人都有在相關文件上蓋印章，當初宋家不想爭產是考量嫂嫂乍逢先生過世，淪為新寡，又無謀生能力，大家都認為由她獲得遺產甚為合理，沒有構成侵權，及至嫂嫂於2022年身故，把遺產交給自己的妹妹，宋氏家族才想興訴奪產。

法官表示，先生往生時，宋氏家族從頭到尾都不在乎太太繼承多少遺產，也在帳戶分割繼承上簽名、蓋章，等於合意由嫂嫂繼承所有財產。原告口口聲聲說，嫂嫂侵吞先生的遺產，同時向宋家隱匿，這只是原告的推論，事實上嫂嫂生前都有依法向稅務單位申報遺產，但原告卻提不出足夠的事證可資證明嫂嫂確有隱匿財產一事，因此判決原告等人敗訴。

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