離譜！新莊工廠火警無人傷亡結案 12天後竟發現1具焦屍

新北市新莊區化成路一處工廠16日火警，消防人員救災畫面。（新北市消防局提供）

2024/07/27 17:56

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區化成路16日晚間一處工廠火警，消防局派員救災，當日稱現場並無人受傷受困，但市議員陳世軒今（27日）指出，屋主今天雇人整理火場卻發現一具焦屍，質疑消防局與火調單位為何沒發現，讓火警奪去1命卻12天完全無聲無息，希望相關單位檢討如此離譜疏失。

消防局回應，救災第一時間詢問屋主及相關關係人時，對方均表示該樓層租戶已安全逃離，現場搜救時並未發現遺體，火災現場因全面燒損，物品堆積過多，致使初期搜尋工作未能發現焦屍，火災隔天後屋主協同保險公司進行損失調查，依然未發現遺體，2週內也沒有接獲相關失蹤的報案，直到今日全面清掃、翻動大量廢棄物時才在3樓聞到異味，焦屍位置在堆積廢棄物底部。

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消防局說，警方已進行現場採證，並將遺體送往殯儀館相驗，以確認其實際身分，並通知疑似遺體的游姓房客女兒協助確認；針對此次事件，消防局已盡力進行搜尋，但現場燒損嚴重且焦屍位置隱蔽，初期搜尋未能發現，消防局將進一步檢討災後處置作業程序，以確保未來類似事件處置更周全。

化成里長陳裔興辦公室受訪指出，今日屋主請人整理房子，把屋內雜物搬出時發現一具焦屍，現場人士在下午1點40分許向里長辦公室通報此事，周邊住戶猜測焦屍身分為本國籍工人，但具體身分仍要等警政單位釐清。

新莊警分局今日獲報此案，初步釐清死者身分可能是本國籍房客，已通知家屬，具體身分仍須採集生物跡證化驗確認。

陳世軒表示，7月16日晚間火警時，他一直追蹤相關資訊，直到市府通知確定沒有任何人受困、傷亡才鬆了口氣，孰料今天下午竟然傳出現場被人發現焦屍一事，他質疑當時消防局是如何搜索、確認無人受困傷亡？此事凸顯市府在救火、搜救的SOP上出現的漏洞，否則豈能完全不曉得原來有一名民眾身亡？

陳世軒說，消防同仁都是盡全力救災，但消防局與火災調查單位應檢討、改善重大疏失。

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