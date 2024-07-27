為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

核三1號機今午夜停機 綠盟籲：理性優雅與核能告別

核三廠1號機運轉40年，依法在今年7月27日要正式停機。（資料照）

核三廠1號機運轉40年，依法在今年7月27日要正式停機。（資料照）

2024/07/27 18:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕核三廠1號機組將在今（27日）深夜正式停機，環團綠色公民行動聯盟表示，從1977年起該廠整地興建，過去曾發生「七七事變」火災、控制棒掉落、排氣管爆裂、反應爐失水等緊急事故，提心吊膽走過40年，終於將平安除役，但後續「核廢料與斷層」等問題仍待解決，呼籲台灣理性優雅與核能告別，並找到核廢解決之道。

綠盟指出，1977年核三廠在恆春半島開始整地興建，躡手躡腳地落腳南境，但1985年7月7日傍晚發生火災，眾人才知其汽輪發電機、勵磁機等設備沒投保財產損失險，上百億元損失由納稅人埋單。

綠盟統計，接著1990年4月7日三支控制棒掉落爐心急停；1996年4月5日排氣管爆裂，反應爐失水的「2A」級緊急事故；2001年3月18日因鹽害造成全黑事件，冷卻系統喪失功能的「3A」級緊急事故；2013年12月4日水泵數位控制系統微處理器故障跳機；2017年1月24日因線路沒接好，冒白煙跳機；2018年4月19日熱交換管出現裂紋及同年5月1日緊急柴油發電機跳脫停機。

綠盟認為，核三廠提心吊膽走過40年，如今運轉屆滿40年須依法停止，1號機將在今年7月27日深夜停機，而剩下的2號機明年5月17日停機。

綠盟指出，近期在野黨卻企圖修法讓核三廠延役，但「核廢料與斷層」問題卻閉口不提，目前高階核廢料最終處置場選址欠缺法源依據，最快2055年才能有建造與運轉試驗。

而依台電最新的「核能三廠地震危害與篩選報告」，核三廠東側緊鄰恆春活動斷層，西側外海有逆衝斷層，廠內核島區底下的淺層地質也發現剪裂與背斜等地層變形，若發生地震，地表加速度可達1.384g，已超過核三可以安全停機的耐震強度0.72g，綠盟強調，「40年老車」未來安全風險與維修成本只會越來越高。

綠盟主張，台灣應參考國際最新規範，但凡其他國家禁止興建核電廠的場址條件，台灣就不應該興建或延役核電廠，而隨核三廠1號機正式停機，應學著優雅地與核三廠暫別，進入25年的除役作業階段，而這期間台灣社會必須學會與核廢料共處，並找到核廢料解決之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
官我什麼事專訪》核三1號機7月退役 王美花︰新增機組裝置容量更多
2024/05/04 05:30

官我什麼事專訪》核三1號機7月退役 王美花︰新增機組裝置容量更多
洪孟楷指核三1號機除役產生3％用電缺口 經濟部釋疑
2024/05/29 12:21

洪孟楷指核三1號機除役產生3％用電缺口 經濟部釋疑

集結18位選手拍攝 台灣大哥大獨家版《Never Give Up》MV曝光
核三1號機將除役 鄭麗君：基於2前提才可能討論延役
2024/07/15 21:28

核三1號機將除役 鄭麗君：基於2前提才可能討論延役

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播