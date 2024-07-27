核三1號機今午夜停機 綠盟籲：理性優雅與核能告別

核三廠1號機運轉40年，依法在今年7月27日要正式停機。（資料照）

2024/07/27 18:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕核三廠1號機組將在今（27日）深夜正式停機，環團綠色公民行動聯盟表示，從1977年起該廠整地興建，過去曾發生「七七事變」火災、控制棒掉落、排氣管爆裂、反應爐失水等緊急事故，提心吊膽走過40年，終於將平安除役，但後續「核廢料與斷層」等問題仍待解決，呼籲台灣理性優雅與核能告別，並找到核廢解決之道。

綠盟指出，1977年核三廠在恆春半島開始整地興建，躡手躡腳地落腳南境，但1985年7月7日傍晚發生火災，眾人才知其汽輪發電機、勵磁機等設備沒投保財產損失險，上百億元損失由納稅人埋單。

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綠盟統計，接著1990年4月7日三支控制棒掉落爐心急停；1996年4月5日排氣管爆裂，反應爐失水的「2A」級緊急事故；2001年3月18日因鹽害造成全黑事件，冷卻系統喪失功能的「3A」級緊急事故；2013年12月4日水泵數位控制系統微處理器故障跳機；2017年1月24日因線路沒接好，冒白煙跳機；2018年4月19日熱交換管出現裂紋及同年5月1日緊急柴油發電機跳脫停機。

綠盟認為，核三廠提心吊膽走過40年，如今運轉屆滿40年須依法停止，1號機將在今年7月27日深夜停機，而剩下的2號機明年5月17日停機。

綠盟指出，近期在野黨卻企圖修法讓核三廠延役，但「核廢料與斷層」問題卻閉口不提，目前高階核廢料最終處置場選址欠缺法源依據，最快2055年才能有建造與運轉試驗。

而依台電最新的「核能三廠地震危害與篩選報告」，核三廠東側緊鄰恆春活動斷層，西側外海有逆衝斷層，廠內核島區底下的淺層地質也發現剪裂與背斜等地層變形，若發生地震，地表加速度可達1.384g，已超過核三可以安全停機的耐震強度0.72g，綠盟強調，「40年老車」未來安全風險與維修成本只會越來越高。

綠盟主張，台灣應參考國際最新規範，但凡其他國家禁止興建核電廠的場址條件，台灣就不應該興建或延役核電廠，而隨核三廠1號機正式停機，應學著優雅地與核三廠暫別，進入25年的除役作業階段，而這期間台灣社會必須學會與核廢料共處，並找到核廢料解決之道。

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