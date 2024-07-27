蔣市府稱將把私幼狼師案移送監院 許淑華抓包：監院早宣布立案

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

2024/07/27 19:23

〔記者楊心慧／台北報導〕北市培諾米達信義幼兒園性侵幼童案市府做出檢討報告，稱全案將由北市府主動移送監察院；議員許淑華批評，監察院早在16日就發新聞稿公布狼師姓名及幼兒園名稱，更強調已持續追蹤關注此案發展，並已立案調查北市府有無依法善盡調查及監督之責，蔣市府不是狀況外，就是仍在做政治動作。

市府檢討報告共提出十項精進作為，包括接獲學前性侵通報即刻停職、停聘，成立跨局處應變小組，進行聯防通報等，並將針對教育局、社會局自2022年以來的行政疏失究責，也將主動將全案送交監察院調查。

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許淑華指出，蔣市府仍在檢討前市長柯文哲任內螺絲鬆的問題，但整件事情蔣市府也有責任，本次檢討還稱將由北市府主動移送監察院，但難道蔣萬安忘了，監察院本月16日才發新聞稿公布，幼稚園名稱為「私立培諾米達信義幼兒園」，以及該園長之子姓名毛畯珅，監察院也強調已持續追蹤關注該案發展，就台北市政府有無依法善盡調查及監督之責等情，正立案調查中。

許淑華質疑，監察院早就主動立案，不需要市長蔣萬安移送監察院，這部分不是狀況外，就是仍在做政治動作，並未好好反省、檢討，此案從整個SOP流程、行政程序的部分，在十項精進計畫中，看到其實仍是原本的行政流程，針對在第一時間於外部通報系統是否能馬上監督、未來是否有借殼再度經營的狀況發生、立案審查該如何更嚴謹等，這部分完全沒有提出具體檢討方案。

許淑華說，家長也關心看監視器的部分，能否可以想要關心孩子就可調閱、了解孩子狀況，卻都隻字未提，行政上的疏失也輕輕帶過而已，未有任何具體說明，甚至也沒有具體的懲處名單，報告只是形式上的應付了事，重點仍是在作政治秀。

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