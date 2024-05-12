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初選「手下敗將」變副手？ 川普：我不會選「她」

川普（右）表示不會考慮將海利（左）列為副手人選。圖為兩人2018年合照。（路透）

川普（右）表示不會考慮將海利（左）列為副手人選。圖為兩人2018年合照。（路透）

2024/05/12 09:56

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選11月舉行，共和黨可望由前總統川普角逐大位，各界均好奇副手人選？外傳初選對手前南卡羅來納州長、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）是可能人選之一，川普11日透露，海利不在他的考慮名單之內。

綜合外媒報導，川普11日在自家社群平台「Truth Social」上發文：「海利並未被考慮擔任副總統，不過我祝她一切順利。」川普也在文末屬名「DJT」。海利是川普在共和黨總統提名初選中最後一位競爭對手，兩人過去曾多次交鋒，海利在退選後也未表態支持川普。

由於美媒《Axios》日前曾爆料川普競選團隊正積極考慮讓海利擔任副手，川普此次發聲，等同否決此傳聞。川普競選團隊顧問指稱，川普並不急於挑選副手。而川普必須等到共和黨7月舉行全國代表大會時才會被正式提名。

除了海利之外，川普副手潛在人選名單仍有多人，包括北達科他州長柏根（Doug Burgum）及聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）、史考特（Tim Scott）、范斯（J.D. Vance）等。此外，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）也曾被視為川普的潛在搭檔，但日前透露自己親手射殺一條無法馴服的寵物犬後，政治行情應聲暴跌。

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