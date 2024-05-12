全球第二大動物恐遭殃！日本擬擴大捕鯨範圍 長鬚鯨納入引爭議

長鬚鯨是僅次於藍鯨的全球第二大動物，身長可達 25 公尺，壽命可達 90 年，廣泛分佈於全球各大洋。（ 取自美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）官網）

2024/05/12 07:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，日本水產廳5月9日宣布，擬將商業捕鯨範圍擴大至沿岸海域，並納入長鬚鯨（Fin Whale）等大型鯨類。此舉引發保育人士憂慮，並可能再度引發國際爭議。

據報導，日本於2019年退出國際捕鯨委員會（IWC）後，恢復在專屬經濟區內進行商業捕鯨，結束了長達30年的「科學捕鯨」活動。儘管日本宣稱科學捕鯨旨在收集鯨魚數據，但保育人士批評此舉為商業捕鯨的幌子。

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日本內閣官房長官林芳正表示，政府支持可持續利用鯨魚作為日本傳統飲食文化的一部分，並計劃促進該產業發展。他強調，鯨魚是重要的食物資源，應根據科學證據，與其他海洋資源一樣可持續利用，並傳承日本的傳統飲食文化。

水產廳表示，將徵求公眾意見至6月5日，並於6月中旬召開審查會議，尋求對該計畫的批准。

水產廳決定將長鬚鯨納入可捕撈名單，是基於北太平洋長鬚鯨數量已恢復至充足水平的調查結果。該部門官員表示，該計劃並非旨在增加鯨肉供應，捕撈長鬚鯨的捕鯨者也無須遵守配額。今年，水產廳已為其他3種鯨類設定了總配額379頭。

去年，日本捕鯨者捕獲了294頭小鬚鯨、布氏鯨和露脊鯨，不到配額的80%，也少於昔日南極和西北太平洋「科學捕鯨」時期的捕撈量。

日本捕鯨活動長期以來一直受到保育人士的批評和攻擊，但在日本於2019年終止備受爭議的南極洲「科學捕鯨」活動，並將捕鯨活動限制在日本海域後，反捕鯨抗議活動已大幅消退。

二戰後營養不良時期，鯨肉曾是日本人重要的蛋白質來源，1962年年消費量達到23.3萬噸。然而，鯨肉很快被其他肉類取代，近年來供應量已下降至約2000噸。日本官方希望將鯨肉消費量提高到約5000噸，以維持產業發展。

長鬚鯨是僅次於藍鯨的全球第二大動物，身長可達 25 公尺，壽命可達 90 年，廣泛分佈於全球各大洋。由於商業捕鯨禁令的實施，長鬚鯨的數量自 1970 年代以來大約翻了一倍，但日本政府的最新決策，可能威脅到這個物種的復育進展。

環保調查機構（EIA）資深海洋顧問克萊爾·佩里（Clare Perry）在一份聲明中表示：「這是令人震驚的倒退，也是日本政府為了刺激幾乎不存在的鯨魚肉消費需求，而做出的最新絕望嘗試。」

佩里指出，日本政府不惜花費納稅人的錢建造新的捕鯨船，目的只是為了證明其商業捕鯨行為的合理性，而這可能會將日本鎖定在這個具有破壞性、不可持續、不人道且過時的產業中數十年。

日本於2019年7月1日恢復中斷31年商業捕鯨。（法新社資料照）

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