地球第2大動物！長鬚鯨擱淺命喪台東海灘 24公尺長似漁船

擱淺台東海域的長鬚鯨由海巡人員拉封鎖線。（記者黃明堂翻攝）

2020-01-25 15:39:51

長達24公尺的大鯨魚擱淺海灘，像是海岸大岩石。（記者黃明堂翻攝）

［記者黃明堂／台東報導］號稱地球最2大生物的「長鬚鯨」出現在台東海域，可惜被發現時已擱淺在海灘死亡；長達24公尺、寬2.5公尺的超大體型，簡直像艘漁船。

擱淺喪命台東海域的長鬚鯨體型龐大。（記者黃明堂翻攝）

對鯨豚有過深入研究的台東大學友善環境農漁產業推廣中心葉建成表示，台灣海域還沒有目擊過長鬚鯨的紀錄，他印象中也沒有擱淺紀錄。台灣曾出現過的抹香鯨最大體型也才18公尺，這隻長鬚鯨長達24公尺，堪稱長鬚鯨體最之長，相當難得。

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長達24公尺的大鯨魚擱淺海灘。（記者黃明堂翻攝）

今天中午12點多，海巡署東部分署第一三岸巡隊接獲民眾通報，於長濱鄉台11號道83.5K處城子埔海灘上發現死亡鯨魚，立即派遣本隊人員前往處置，該鯨魚屍體後續將由成功大學鯨豚研究所派員完成採樣後掩埋。

海巡人員抵達現場後實施管制避免遊客好奇接近鯨魚屍體，並對鯨魚屍體進行丈量，長達24公尺，寬2.5公尺。經通報鯨豚保育相關單位辨識品種為長鬚鯨，因長鬚鯨體型巨大，將由國立成功大學鯨豚中心協助派遣人員到現場對鯨魚屍體進行採樣後再以大型機具現地支解後掩埋。

根據台灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台所載資料，長鬚鯨成體體長為18至22公尺，最高紀錄為26公尺，雌性體型略大於雄性；僅次於藍鯨，為世界上第2大的動物。

長鬚鯨體型十分修長，尾幹厚實，尾鰭寬闊，腹面亦為白色，中央有明顯凹刻。背鰭與尾鰭間有明顯隆脊，故又稱「剃刀鯨」。分布於全球，但溫帶與南半球的海域最常見。可能有3個彼此具有地理隔離的族群，分別位於北大西洋、北太平洋與南半球3區。

台灣有長鬚鯨紀錄的年份較久遠，近幾十年皆無發現，屬於台灣的保育類野生動物。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，由海巡人員協助處理，維護永續海洋資源；另提醒近期中國武漢肺炎疫情頻傳，請民眾務必做好個人防護工作，且勿隨意接近、觸摸野生動物或屍體，避免疫情沾染擴散。（15:47更新）

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