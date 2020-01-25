長鬚鯨擱淺台東海域震驚鯨豚界 疑胸套繩索奪命

長鬚鯨死在台東長濱海域，胸部有像似漁具的繩索，疑致命主因。（記者黃明堂翻攝）

2020-01-25 17:36:26

［記者黃明堂／台東報導］地球第2大生物的「長鬚鯨」出現在台東長濱海域，雖然已死亡，仍令國內鯨豚界震驚！成大鯨豚研究中心主任王浩文說，這麼完整的長鬚鯨他前所未見，但令人遺憾的是，牠的胸部有繩索，應是漁具，可能是致命主因。

長濱死亡長鬚鯨胸部位置被繩索環繞，疑致命主因之一。（記者黃明堂翻攝）

今天中午12點多，海巡署東部分署第一三岸巡隊接獲民眾通報，於長濱鄉台11號道83.5K處城子埔海灘上發現死亡鯨魚。

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長鬚鯨的身形偏瘦，王浩文懷疑牠因被繩索套住，影響進食致死。（記者黃明堂翻攝）

成大鯨豚研究中心主任王浩文說，地球上體長可以到達24公尺的動物只有藍鯨、長鬚鯨2種，但藍鯨不太可能出現在台灣，而過去台灣有發現過長鬚鯨殘骸的紀錄，加上牠的體型，還有腹白背黑的特徵，雖然不敢百分之百斷定，但長鬆鯨的可能性最大。他已請海巡人員先採樣，後續進行DNA鑑定。

王浩文的研究團隊已從台南趕往台東長濱，希望能趕上親睹長鬚鯨，並連絡拖板車及吊車，以能完整吊運保留鯨體為目標，但鯨魚被漲潮沖走的可能性很大，吊車恐怕也難進海灘，變數相當多。

王浩文說，他個人處理過最大的鯨體是2004年在台南發現的抹香鯨，長達19公尺，長濱這隻長鬚鯨應是台灣見過最大的鯨，而且魚體完整，估計體重至少50公噸。他最近一次的發現，是10年前看過殘骸，從沒見過活的長鬚鯨。

王浩文說，牠的胸前有繩索環繞，應該是漁具，為何在牠身上，不得而知，但繩索已陷進去肉裡，且身形瘦弱，如果不是鯨體因死亡膨漲而出現勒痕，就可能是牠被繩索套住，影響生理功能及進食，最終至死，但這些研判，須待實地觀察及解剖，才能進一步判定。

王浩文說，長鬚鯨會出現在台灣海域，可能是從太平洋南部要到太平洋北部，途中經過台灣。目前全世界在圖鑑上的長鬚鯨最長紀錄是27公尺。

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