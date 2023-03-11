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    17公尺長鬚鯨出沒近海 脊椎呈「ㄑ」字形凹折

    一條長鬚鯨身體呈現不自然的凹折，相關單位原以為牠被漁網纏住，欲出手相救，進一步了解才發現原來牠脊椎側彎，具體病因仍有待釐清。（翻攝Oceanogràfic València粉專）

    一條長鬚鯨身體呈現不自然的凹折，相關單位原以為牠被漁網纏住，欲出手相救，進一步了解才發現原來牠脊椎側彎，具體病因仍有待釐清。（翻攝Oceanogràfic València粉專）

    2023/03/11 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕長鬚鯨是現今地球上第二大動物，體型僅次於藍鯨，龐大身軀在海中悠游的樣子令人心醉，不過有人發現一條長鬚鯨身體呈現不自然的凹折；相關單位原以為牠被漁網纏住，欲出手相救，進一步了解才發現原來牠脊椎側彎，具體病因仍有待釐清。

    根據《福斯新聞》與瓦倫西亞海洋基金會資訊，本月4日，有一艘民船的船長通報基金會，表示在西班牙庫列拉（Cullera）海岸燈塔區附近目擊一隻長鬚鯨，牠的身體呈現不自然的凹折，像是一個左右相反的「ㄑ」字形，移動有些困難，疑似被漁網纏住。

    海洋基金會也以為這條長鬚鯨被漁網纏住，出手相救，結果卻出乎意料；該單位的獸醫師與生物學家驚訝地發現，這隻長鬚鯨並沒有被任何東西纏住，而是牠本身脊椎側彎，導致牠的身體異常扭曲，但具體原因仍然不明。

    根據一份2021年發布在《自然》期刊上的研究，鯨魚是一種海洋哺乳類動物，不會自發性脊椎側彎，過往有幾起鯨類脊椎側彎的報告，但都有具體病因，多為如船隻碰撞等創傷情況所致。

    基於當事長鬚鯨的體型與畸形程度，醫師無法在牠身上放置遠程追蹤器來獲取牠的狀況、移動軌跡等更具體的數據，這隻體長近17公尺的鯨魚雖然在基金會觀察了幾個小時後離開了海岸，但專家基於牠的身體狀況與移動困難情況預測，未來幾天內牠可能會再度出現。

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