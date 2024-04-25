中國留學生騷擾民運人士 美法官判刑9個月

中國公民吳曉磊（黑色外套）涉嫌騷擾海外民主活動人士，本週三確定遭判處9個月監禁。圖為吳男2022年12月接受調查畫面。（路透資料照）

2024/04/25 10:01

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名中國留學生在美國涉嫌騷擾海外民運人士，1月被波士頓聯邦地區法院陪審團裁定2項罪名成立；本週三（24日）法官判9個月監禁。

據《路透》報導，26歲中國公民吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）就讀柏克萊音樂學院（Berklee College of Music in Boston），檢察官此前不斷敦促求刑3年，以藉此向世人明確傳達「美國絕不容忍中國壓制與北京政府觀點不一致華裔人士的聲音」。

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波士頓聯邦地區法院法官卡斯伯（Denise Casper）週三宣判時解釋，吳曉磊的騷擾行為雖然「令人震驚」，但時間相當短、僅維持2天，且吳沒有前科，刑滿後將被驅逐出境。

儘管如此，卡斯伯仍強調判處監禁的必要性，稱此舉將阻止其他赴美求學的中國公民，確保其體認到「任何人都不能從事犯罪行為，特別是壓制言論自由的行徑」。

美國和西方政府不斷試圖反制中國政府打壓海外批評者的行為。人權組織抱怨美國大學校園的學術自由受到威脅，稱中國學生受到監控。

吳曉磊1月25日被陪審團裁定兩項指控「網絡跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅性通訊罪」均有罪。每項指控都面臨最長5年監禁、3年監督釋放和最高25萬美元（約新台幣781萬）罰款。

法庭上代稱為佐伊（Zooey）的海外民主活動人士，同樣就讀柏克萊音樂學院，因在社群平台Instagram發布印有「與中國人民同在」、「我們要自由」和「我們要民主」字樣的傳單圖片，遭吳曉磊跟蹤及威脅。

2022年10月22日至24日期間，吳曉磊透過微信、Instagram和電子郵件等方式，威脅佐伊及其家人；吳曉磊除了在網路上公布佐伊的電子郵件地址、向中國國安部門進行舉報外，並稱如果對方不放棄張貼海報，「就要剁掉她的手」。

美國聯邦調查局（FBI）曾警告該案檢察官，稱中國政府對此案「已多次表達關注」。

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