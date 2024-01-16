英國泰晤士報：西方應正視台灣勇氣 捍衛國際秩序

2024大選落幕，賴清德（左）、蕭美琴（右）以558萬多票當選第16任正副總統。（資料照）

2024/01/16 11:03

〔中央社〕英國「泰晤士報」今天發表社論就台灣大選結果指出，西方民主國家絕不應忽視台灣民眾反抗北京威脅、謾罵及侵略作為的勇氣，美國及盟友也應清楚表明捍衛以規則為基礎國際秩序的決心。

泰晤士報（The Times）提到，中國國家主席習近平領導的專制政權堅稱，世上只有一個中國，而台灣是中國一部分。不過，台灣民眾的看法不同：儘管北京強烈批評民進黨總統候選人賴清德，賴清德最後仍勝出。

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賴清德稱他的勝選是台灣告訴世界，在「民主」與「威權」之間，台灣選擇站在民主這邊。泰晤士報認為，賴清德這番話是說給北京聽的，且公正扼要。

泰晤士報寫道，民進黨在總統大選連續3次勝出，這展現台灣2300萬人對習近平「一國兩制」政策的疑慮。雖然北京主張可在台灣施行「一國兩制」，但在名義上實施「一國兩制」的香港，台灣民眾看到的是公民自由、媒體自由以及與當局不同調的言論遭惡意打擊和鎮壓。

社論指出，西方民主國家需意識到中國對台灣的威脅，而這不僅是為了「民主」原則，也是為了各國自身的經濟利益。儘管美國前總統川普（Donald Trump）和現任總統拜登（Joe Biden）政府在許多政策有顯著分歧，在對台灣的承諾方面，美國依然保持一貫且值得肯定。

不過，泰晤士報認為，在美國及其盟友與台灣的關係方面，應有更多明確性。以規則為基礎的國際秩序面臨重大威脅，若美國及其盟友未能明確傳達捍衛此秩序的決心，最終恐得付出代價。

泰晤士報舉例，1990年美國時任駐伊拉克大使格拉斯比（April Glaspie）無意間透露美國無意涉入國界爭議，伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）因此理所當然認為他可以入侵並兼併鄰國科威特，且不需為此付出代價。為反制海珊，波斯灣戰爭（Gulf War）成了必要手段。

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