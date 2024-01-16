罕見！菲律賓總統小馬可仕親賀賴清德「當選台灣總統」

民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，包含美日德法等國都發聲祝賀，菲律賓總統小馬可仕（見圖）也罕見發文祝賀賴清德，文中還祝賀賴當選「台灣總統」。（歐新社）

2024/01/16 07:45

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，包含美日德法等國都發聲祝賀，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也罕見發文，祝賀賴清德「當選台灣總統」。

賴清德隨即也在推特轉發小馬可仕的道賀貼文，並表示「非常珍惜台灣與菲律賓之間持久的友誼」。他也期待加強雙方的經濟和民間聯繫，以及捍衛區域的民主、和平與繁榮。

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台灣大選於13日圓滿完成，在三方競逐下最終由賴清德勝出，包含日本、法國、德國、義大利等國的外交部，以及美國國務院都陸續發布聲明，祝賀正副總統當選人賴清德、蕭美琴，以及我國順利完成選舉。其中德國政府更是睽違12年來首次祝賀台灣選舉，凸顯對台政策的轉變。美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團也來台訪問及祝賀。

除此之外，菲律賓總統小馬可仕也罕見透過社群平台X發文，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。小馬可仕也提到：「我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

由於菲律賓在1975年與中華民國斷交後，就遵循一個中國政策，因此祝賀我國總統當選人之舉非常罕見，且相較於其他國是透過外交部單位發言，小馬可仕是親自透過社群網站發文祝賀賴清德，還稱呼「台灣總統」，也是小馬可仕上任以來前所未見。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. — Bongbong Marcos （@bongbongmarcos） January 15, 2024

Thank you, President @bongbongmarcos for your congratulations. I deeply value the enduring friendship between #Taiwan & the #Philippines. I look forward to enhancing our economic and people-to-people ties while championing democracy, peace & prosperity in the region. https://t.co/jQyKzstpBM — 賴清德Lai Ching-te （@ChingteLai） January 15, 2024

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