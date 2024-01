罕見！菲律賓總統小馬可仕親賀賴清德「當選台灣總統」

2024/01/16 07:45

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝,包含美日德法等國都發聲祝賀,菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)也罕見發文,祝賀賴清德「當選台灣總統」。

賴清德隨即也在推特轉發小馬可仕的道賀貼文,並表示「非常珍惜台灣與菲律賓之間持久的友誼」。他也期待加強雙方的經濟和民間聯繫,以及捍衛區域的民主、和平與繁榮。

台灣大選於13日圓滿完成,在三方競逐下最終由賴清德勝出,包含日本、法國、德國、義大利等國的外交部,以及美國國務院都陸續發布聲明,祝賀正副總統當選人賴清德、蕭美琴,以及我國順利完成選舉。其中德國政府更是睽違12年來首次祝賀台灣選舉,凸顯對台政策的轉變。美國前國家安全顧問海德利(Stephen Hadley)及前副國務卿史坦柏格(James Steinberg)組成的跨黨派資深代表團也來台訪問及祝賀。

除此之外,菲律賓總統小馬可仕也罕見透過社群平台X發文,祝賀賴清德當選台灣下屆總統。小馬可仕也提到:「我們期待在未來幾年內密切合作,強化共同利益,促進和平,確保我們人民的繁榮昌盛。」

由於菲律賓在1975年與中華民國斷交後,就遵循一個中國政策,因此祝賀我國總統當選人之舉非常罕見,且相較於其他國是透過外交部單位發言,小馬可仕是親自透過社群網站發文祝賀賴清德,還稱呼「台灣總統」,也是小馬可仕上任以來前所未見。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead.