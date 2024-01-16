為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

罕見！菲律賓總統小馬可仕親賀賴清德「當選台灣總統」

民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，包含美日德法等國都發聲祝賀，菲律賓總統小馬可仕（見圖）也罕見發文祝賀賴清德，文中還祝賀賴當選「台灣總統」。（歐新社）

民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，包含美日德法等國都發聲祝賀，菲律賓總統小馬可仕（見圖）也罕見發文祝賀賴清德，文中還祝賀賴當選「台灣總統」。（歐新社）

2024/01/16 07:45

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，包含美日德法等國都發聲祝賀，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也罕見發文，祝賀賴清德「當選台灣總統」。

賴清德隨即也在推特轉發小馬可仕的道賀貼文，並表示「非常珍惜台灣與菲律賓之間持久的友誼」。他也期待加強雙方的經濟和民間聯繫，以及捍衛區域的民主、和平與繁榮。

台灣大選於13日圓滿完成，在三方競逐下最終由賴清德勝出，包含日本、法國、德國、義大利等國的外交部，以及美國國務院都陸續發布聲明，祝賀正副總統當選人賴清德、蕭美琴，以及我國順利完成選舉。其中德國政府更是睽違12年來首次祝賀台灣選舉，凸顯對台政策的轉變。美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團也來台訪問及祝賀。

除此之外，菲律賓總統小馬可仕也罕見透過社群平台X發文，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。小馬可仕也提到：「我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

由於菲律賓在1975年與中華民國斷交後，就遵循一個中國政策，因此祝賀我國總統當選人之舉非常罕見，且相較於其他國是透過外交部單位發言，小馬可仕是親自透過社群網站發文祝賀賴清德，還稱呼「台灣總統」，也是小馬可仕上任以來前所未見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國抗議無效 林芳正︰台日夥伴 將深化合作
2024/01/16 05:30

中國抗議無效 林芳正︰台日夥伴 將深化合作
美跨黨派資深代表組團致賀 賴：凸顯台美堅實夥伴關係
2024/01/16 05:30

美跨黨派資深代表組團致賀 賴：凸顯台美堅實夥伴關係

三民區核心東移 三大百貨發展全數聚焦大豐商圈
法、德、義紛讚台灣大選 中國扈從國急喊一中
2024/01/15 23:00

法、德、義紛讚台灣大選 中國扈從國急喊一中
以奪台邦交國為政治工具 中國陰狠精算8年出手10次
2024/01/15 18:54

以奪台邦交國為政治工具 中國陰狠精算8年出手10次

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
大選後中國奪邦交國諾魯 學者︰向台灣民主選舉宣戰
2024/01/15 16:48

大選後中國奪邦交國諾魯 學者︰向台灣民主選舉宣戰
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播