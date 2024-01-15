法、德、義紛讚台灣大選 中國扈從國急喊一中

台灣大選於13日圓滿完成，國際肯定台灣民主成就聲量不斷。（美聯社）

2024/01/15 23:00

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣大選於13日圓滿完成，國際肯定台灣民主成就聲量不斷。法國、德國及義大利外交部也陸續發布聲明，祝賀正副總統當選人賴清德、蕭美琴，以及我國順利完成選舉。對此，外交部發布新聞稿表達誠摯感謝，並將持續深化與理念相近國家的實質合作與夥伴關係。

法國外交部發布聲明表示，台灣選舉再次體現台灣人民對民主、法治及人權的熱愛；台灣是歐洲和法國的重要夥伴，特別是在經濟、文化、科技領域，法國期盼繼續加強與台灣的關係。此外，法方重申台海和平穩定的重要性，呼籲各方尊重現狀，並期盼兩岸恢復對話。

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德國外交部則表示，台灣自由民主選舉顯示台灣厚實的民主基礎，以及選民與民主價值的緊密連結；另台海和平穩定對區域及世界至為重要，德方重申台海現況僅能透過和平且經雙方同意的方式改變。

義大利外交部對我國和平、民主的選舉表示讚賞，期盼持續加強與台灣在經濟、商業及文化方面的關係，並希望透過和平及建設性的對話維持台海現狀。

外交部表示，我國將在既有的堅實基礎上，持續深化與法國、德國、義大利等理念相近國家的實質合作與夥伴關係，共同強化民主韌性，攜手維護印太區域和平穩定及世界繁榮。

不過，索馬利亞、巴基斯坦、亞塞拜然、巴勒斯坦等國高層在台灣大選後，陸續發表貶台言論，宣稱台灣為中國不可分割的一份子。外交部對此表達嚴正譴責，這是在中國唆使下的不實言論，漠視我國長期對國際社會的良善貢獻，以及致力維護區域和平穩定的努力。

外交部也重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，這已是國際社會長年公認的事實與現狀。我國13日舉行的總統大選再次展現台灣民主政治的成熟穩健，更普獲國際社會的肯定。任何國家試圖扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變兩岸互不隸屬的現狀。

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