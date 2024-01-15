賴清德贏得台灣總統大選》 捷克總統 肯定台灣民主成就

捷克總統帕維爾祝賀台灣總統當選人賴清德，並肯定台灣民主成就，期盼台捷關係在台灣新領導團隊的帶領下繼續前進。（路透檔案照）

2024/01/15 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣大選前天圓滿落幕，全球有近五十國、逾五百位國際政要致賀。捷克總統帕維爾於當地時間十三日接受捷克通訊社（TK）專訪，祝賀台灣總統當選人賴清德，並肯定台灣民主成就，期盼台捷關係在台灣新領導團隊的帶領下繼續前進；外交部對此表達誠摯感謝，並指出，這是歐洲第一位公開祝賀的國家元首。

捷克首長讚揚台灣再次戰勝中國威脅

捷克參議院議長韋德齊及眾議院議長艾達莫娃推文肯定台灣人民守護美麗的寶島；多位捷克部會首長也發文稱，台灣實踐自由民主的勇氣與力量，充分顯現民主和共產極權的根本區別，這次選舉結果展現台灣的民主，再次戰勝來自中國的威脅。

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外交部指出，已有廿五個歐盟及歐洲國家、逾兩百名政要表達祝賀，另由全球五大洲超過卅國及兩百五十名國會及歐洲議會議員所組成，並以英國為秘書處的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」也在第一時間發表聲明，肯定台灣即便在中國史無前例的干預下，仍平和完成自由且公平的選舉。

歐盟透過對外事務部表達對台灣選舉的歡迎，並關切台海緊張情勢；歐洲議會友台小組主席蓋勒偕兩位副主席柯契夫及里克發表聯合聲明表示，台灣完成透明、公平的大選足為亞洲民主燈塔及全球楷模，期許在近期通過數項重要友台決議案的基礎上，使台歐盟雙邊關係持續成長茁壯。

歐洲議會議員：台灣大選足為全球楷模

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯、國會議長希米利特、波海三國外委會三位主席發布聯合聲明，讚揚台灣堪為印太區域的典範與世界的良善力量，並感謝台灣對區域安全的貢獻，包括協助重建烏克蘭。

另外，英國、德國、法國、義大利、愛爾蘭、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、西班牙、葡萄牙、烏克蘭、匈牙利、羅馬尼亞、科索沃、斯洛伐克、波蘭等行政與國會部門政要、烏克蘭布查市市長費多盧克也都表達祝賀。

在印太地區，太平洋四友邦帛琉總統惠恕仁、馬紹爾群島共和國總統海妮、吐瓦魯總督法拉尼、諾魯總統亞定等政府團隊，以及澳洲、紐西蘭等理念相近國家，以不同方式向我國表達祝賀。而包括新加坡外交部在內的八國東協國家的政要及國會議員，以及韓國多位政要、印度友台議員古瑪蘇及十餘名印度官員均已致賀。

在拉丁美洲及加勒比海地區友邦，瓜地馬拉新任總統阿雷瓦洛向代表總統蔡英文出席該國總統就職典禮的外交部長吳釗燮當面致賀，巴拉圭總統貝尼亞同在瓜地馬拉，也向吳釗燮致賀。貝里斯、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁透過駐使或直接致電當選人，重申邦誼永固。

此外，包括巴西、阿根廷、智利、墨西哥、秘魯、厄瓜多、哥倫比亞、委內瑞拉、哥斯大黎加等行政部門政要或國會議員也都以推文、致電或傳訊方式表達祝賀。

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