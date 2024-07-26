高虹安涉貪遭褫奪公權 民眾籲優先解決新竹棒球場爭議

新竹市長高虹安涉貪助理費今天一審判決出爐，被判7年4個月及褫奪公權4年。針對工程改善延宕的新竹棒球場（見圖），有民眾發文呼籲接下來的代理市長優先解決新竹棒球場爭議。（資料照）

2024/07/26 14:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費今天一審判決出爐，被判刑7年4個月及褫奪公權4年。針對工程改善延宕的新竹棒球場，有民眾發文指出，希望接下來的代理市長能夠優先處理這座球場的問題，並指該球場當初的合約就不是以大聯盟球場為出發，不懂為什麼要以「大聯盟」的標準來審視一個本就不可能達到大聯盟水準的球場？

紡織從業人員透過臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文指出，「今天應該就是新竹換人當的情況。那麼新竹棒球場有機會可以早日恢復比賽進行嗎？」他表示這起爭議的確是由林智堅而起，也的確是趕工下來的品質，並造成球員受傷，過去的媒體報導也指出，過程中有些程序是合法，但不合理的地方。特別是未完成全面驗收就開打，不論是對哪一邊陣營都是一樣，更何況新竹也算是桃竹苗的棒球聖地，這樣的處理，誰也很難幫他圓。

請繼續往下閱讀...

「扛布者-為紡織而活的男子」指出，「但我真心想問，這些爭議難道大到完全無法復工嗎？」他表示不解為何要以「大聯盟的標準來審視一個本就不可能達到大聯盟水準的球場？建築預算差多少，未來養護預算要多少，更何況這球場當初的合約就不是以大聯盟球場為出發」。他也強調「端出這樣的條文去卡新竹棒球場，實在沒有意義」、「撇開球場土質問題外，這球場周邊設施也已經閒置超過1年多沒有使用，未來要重啟勢必也會增加預算去養護，這些都是日積月累的負擔」。

「扛布者-為紡織而活的男子」呼籲，希望代理市長，或者接下來派任的市長能夠優先處理這座球場問題。並強調「新竹是有票房的，看看隔壁棚的攻城獅都能屢屢在票房、周邊開出紅盤，這市場的確相當值得期待。職棒如果缺了新竹也相當可惜，而且他還是在市中心，如果明年能夠成為職棒場地的一環」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法