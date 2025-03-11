沈慶京辯政治獻金 210萬「前金」備忘錄曝光

威京集團主席沈慶京。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/03/11 07:16

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沈慶京收押後掌管威京集團財務 張志澄助行賄爽領百萬獎金

〔記者陳彩玲／台北報導〕威京集團主席沈慶京涉行賄台北市前市長柯文哲1710萬元被起訴，至今否認犯行，辯稱其中210萬元是給民眾黨的政治獻金。本報掌握，2020年間威京集團因虧損依規定無法捐款，沈慶京改以7名親信、財務人員作人頭，將賄款包裝成政治獻金，他雖否認，但其左右手朱亞虎供出，捐款真正原因是柯市府願意受理京華城容積獎勵陳情案。

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京華城弊案今天將再度開庭，下午將提訊沈慶京。

2020年3月20日，威京集團財務部上呈一起備忘錄給沈慶京，主旨為「總部擬以個人名義辦理捐贈台灣民眾黨，捐贈金額210萬元，請指示」。內文的說明欄寫下，受政治獻金法第七條限制，捐贈營利事業公司若前一年度的財務報表有累積虧損，尚未依規定彌補不得捐贈，總部所屬公司因財報問題未符合規定，擬以7名同仁名義捐贈民眾黨，每人30萬元。

檢廉調查，沈慶京將賄款包裝成政治獻金，透過親信和財務人員作為人頭捐贈，名單包括沈春池文教基金會前秘書長童中白、威京集團財務長張志澄、威京集團法務經理陳俊源、沈慶京秘書劉芷安；威京集團財務部人員陳秀桃、黃淑雯、洪秀鳳。對此，沈均否認犯行，去年12月法院召開接押廷時，他稱自己不會做這種下流的事。

不過，朱亞虎供稱沈慶京的210萬元捐款是要感謝台北市前市長柯文哲，同意將京華城要求「回復12萬284.39平方公尺樓地板面積」陳情案送都委會研議。他指出，2020年2月20日捐款前夕，沈慶京至北市府和柯文哲面談，約1小時後，沈笑容滿面地走出市長室，依照他和沈慶京過去往來經驗，此反應代表柯文哲要朝好的方向走。

朱亞虎供稱，他從2015年開始在沈慶京左右、擔任辦公室主任，所以對其知之甚詳，沈認為捐政治獻金可以討好柯文哲，當時不能明著送禮，捐政治獻金是合法的，且柯當時是民眾黨主席，錢捐給民眾黨，形式上看起來於法有據，但捐錢確實有行賄事實，雖沈嘴上沒說，但大家心照不宣。

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