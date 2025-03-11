為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    沈慶京辯政治獻金 210萬「前金」備忘錄曝光

    威京集團主席沈慶京。（資料照，記者朱沛雄攝）

    威京集團主席沈慶京。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2025/03/11 07:16

    相關新聞請見：

    沈慶京收押後掌管威京集團財務 張志澄助行賄爽領百萬獎金

    〔記者陳彩玲／台北報導〕威京集團主席沈慶京涉行賄台北市前市長柯文哲1710萬元被起訴，至今否認犯行，辯稱其中210萬元是給民眾黨的政治獻金。本報掌握，2020年間威京集團因虧損依規定無法捐款，沈慶京改以7名親信、財務人員作人頭，將賄款包裝成政治獻金，他雖否認，但其左右手朱亞虎供出，捐款真正原因是柯市府願意受理京華城容積獎勵陳情案。

    京華城弊案今天將再度開庭，下午將提訊沈慶京。

    2020年3月20日，威京集團財務部上呈一起備忘錄給沈慶京，主旨為「總部擬以個人名義辦理捐贈台灣民眾黨，捐贈金額210萬元，請指示」。內文的說明欄寫下，受政治獻金法第七條限制，捐贈營利事業公司若前一年度的財務報表有累積虧損，尚未依規定彌補不得捐贈，總部所屬公司因財報問題未符合規定，擬以7名同仁名義捐贈民眾黨，每人30萬元。

    檢廉調查，沈慶京將賄款包裝成政治獻金，透過親信和財務人員作為人頭捐贈，名單包括沈春池文教基金會前秘書長童中白、威京集團財務長張志澄、威京集團法務經理陳俊源、沈慶京秘書劉芷安；威京集團財務部人員陳秀桃、黃淑雯、洪秀鳳。對此，沈均否認犯行，去年12月法院召開接押廷時，他稱自己不會做這種下流的事。

    不過，朱亞虎供稱沈慶京的210萬元捐款是要感謝台北市前市長柯文哲，同意將京華城要求「回復12萬284.39平方公尺樓地板面積」陳情案送都委會研議。他指出，2020年2月20日捐款前夕，沈慶京至北市府和柯文哲面談，約1小時後，沈笑容滿面地走出市長室，依照他和沈慶京過去往來經驗，此反應代表柯文哲要朝好的方向走。

    朱亞虎供稱，他從2015年開始在沈慶京左右、擔任辦公室主任，所以對其知之甚詳，沈認為捐政治獻金可以討好柯文哲，當時不能明著送禮，捐政治獻金是合法的，且柯當時是民眾黨主席，錢捐給民眾黨，形式上看起來於法有據，但捐錢確實有行賄事實，雖沈嘴上沒說，但大家心照不宣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播