葉元之遭爆違停嗆「不知我是誰？」 警分局長不堪施壓擺3桌道歉

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/03/10 23:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被各界認為在這次大罷免浪潮下難以倖免的國民黨立委葉元之，繼爆出羞辱、不當辭退重病助理、助理過世不聞不問後，而今又傳出他曾違停卻嗆警察「不知道我是誰嗎？」，甚至還因處理選民服務施壓板橋分局，分局長特地找了間餐廳請葉元之吃飯致歉。

根據《三立新聞》報導，今年1月份，葉元之因為不滿板橋分局處理選民服務的進度，憤而向警政署檢舉，時任板橋分局長陳宇桓不堪施壓，特地找了餐廳請葉元之吃飯並道歉。接獲該爆料的三立記者馬郁雯10日晚間在臉書發文指出，「葉元之私下是兩面人，平日為人客氣，但私下面對公務員，基層員警都十分苛刻，甚至今年1月10號，時任板橋分局長陳宇桓為了安撫葉元之，找來在地頭人在餐廳擺三桌向國民黨立委葉元之致歉。」

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馬郁雯表示，「我接到爆料時，我花了一些時間還原前後發生什麼事，非常擔心找不到警察受訪卡關，畢竟對於基層而言，『曝光』對他們來說絕對是沈重的負擔，在體制內的他們怎惹得起立委？多一事不如少一事。但意外的是，當我開始查證，從中生代到年輕世代的警察，對葉元之全是負面評價，甚至把曾被刁難的事情具體完整的表述且願意接受訪問，包含動輒嗆基層員警『那我就找分局長來』、『你不知道我是誰嗎？』，甚至人家板橋分局長壓力大到『辦桌』向葉元之賠罪。」

馬郁雯透露，「新聞露出前，我有致電葉元之委員求證，他表示絕對沒有施壓，席間聊過什麼也忘記了，而面對員警的指控，他則表示爆料人應該要具名，同時他也認為會勘時有里長、民眾，說的話，可受公評。日前葉元之被爆料是慣老闆，如今不只一位警察出面控訴葉元之刁難基層，也難怪葉元之在立院議場高舉著『守護警消』手板時，會有一票的新北警察怒批根本是『雙面人』！」

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