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    京華城案 黃景茂：柯文哲交辦的陳情案 都發局不可能退回

    台北地方法院審理京華城等弊案，15日下午傳喚台北市都發局前局長黃景茂。（記者羅沛德攝）

    台北地方法院審理京華城等弊案，15日下午傳喚台北市都發局前局長黃景茂。（記者羅沛德攝）

    2025/04/15 18:11

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今傳喚被告、台北市都市發展局前局長黃景茂續行準備程序，法官追問黃景茂於2019年3月17日簽核簽呈，將京華城陳情案送都市計畫委員會研議前，是否就已知道京華城要提出陳情案，黃景茂供稱，都市計畫陳情案本來是都市計畫委員會主管，並非都發局，但因市長柯文哲將京華城陳情案交辦給都發局，都發局不可能退回陳情案，只好簽請柯文哲裁決送都委會研議。

    受命法官許芳瑜提示2020年2月黃景茂曾將下屬擬具的2份不贊同京華城行政訴訟案和解的簽呈退件，其中刪除了「送交都委會研議」等字樣，法官要求黃景茂確認，何時知道京華城要陳情請求都委會送研議這件事，黃景茂答稱，因簽呈主旨是在談訟訟和解，沒有在討論送研議的事，且簽呈只上呈到科長，沒有送上來，事情過了多年，細節他已不復記憶。

    2020年3月10日市府召開「便當會」，柯文哲裁示把京華城案送交都委會研議，3月17日柯將陳情案交辦給都發局，都發局遂上簽呈向柯說明案情，由柯裁決是否送研議。

    法官問黃，都發局接到都市計畫陳情案時，是否應先行審查把關，黃說，因是市長室交辦的陳情案，都發局不可能退回陳情案，且京華城12萬284平方公尺樓地板是否為永久性？市府將其刪除是否合法？應由都委會公開透明開會聽取各方闡述意見後再決議為宜，因此只好上簽給市長裁決。

    法官再問，依「台北市政府各機關處理人民陳情案件注意事項」第9點規定，陳情案若已繫屬於法院或行政救濟者，應依原程序辦理，黃景茂說他沒注意也不知道有此規定，下屬呈上來的簽呈公文也沒提到此事項。

    檢察官廖彥鈞認為，黃景茂的公務資歷完整，歷任數縣市都發局處長，深諳運作常規，就算他不知道陳情注意事項，也應知道訴訟中的案件，不宜也不應另行因陳情而和解或研議；黃的律師許英傑說，這頂多只有行政違失責任，不是刑事不法的證據。

    檢察官聲請傳喚10人作證，包括4名共同被告柯文哲、前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、北市議員應曉薇的助理吳順民，以及鼎越開發公司前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源、前副市長林欽榮、都發局前局長林洲民、都發局科長楊智盛、都委會執秘劉秀玲等6人。

    黃景茂聲請傳喚邵琇珮、楊智盛、都委會專案小組召集人白仁德、都委會委員徐國城等4名證人。檢方認後白、徐與黃景茂在都發局的犯行無關，沒傳喚必要，黃的律師則認為朱亞虎、陳俊源2人與黃無關，也沒必要作證。合議庭將評議決定是否傳喚及時間。

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