北捷石牌站傳持刀傷人！乘客遭刺傷背部 行兇女當場被捕

陳姓女子今天下午在台北捷運石牌站月台候車時，莫名其妙被毫不相識的40歲林姓女子持水果刀攻擊。（資料照）

2025/04/15 20:03

〔記者王冠仁、林承鴻／台北報導〕陳姓女子今天下午在台北捷運石牌站月台候車時，莫名其妙被毫不相識的40歲林姓女子持水果刀攻擊，陳背部遭水果刀刺傷，鮮血直流，幸虧送醫治療後沒有大礙。警方獲報火速到場，將仍在現場的林女逮捕，她落網時神情恍惚、精神狀況不穩，警方將進一步釐清她犯案動機。

北市警北投分局在今天下午5時許接獲報案，民眾聲稱台北捷運石牌站月台上有人拿刀刺傷乘客。轄區警方與捷運警察隊警力分別趕往現場，員警當場逮捕行兇的林姓女子，並查扣她犯案用的水果刀，隨即將她帶回派出所。

請繼續往下閱讀...

至於受傷的陳姓女子，其背後有一處2至3公分傷口，經送醫治療，幸虧無生命危險。

據悉，林女被帶回派出所後，精神狀況相當不穩定，面對警方追問犯案動機等細節，都無法對答。警方將待她狀況穩定後進一步釐清，並依傷害罪嫌送辦。

北投分局呼籲，持刀傷人將觸犯刑法傷害罪，請民眾切勿以身試法，民眾若發現不法情事，請立即撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

台北捷運公司表示，石牌站持刀傷人之年約40歲女性已留置並交由警方偵辦處理中，捷運營運正常，各站並已加強維安。

警方查扣林女犯案用的水果刀。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法