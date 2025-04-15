為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北捷石牌站傳持刀傷人！乘客遭刺傷背部 行兇女當場被捕

    陳姓女子今天下午在台北捷運石牌站月台候車時，莫名其妙被毫不相識的40歲林姓女子持水果刀攻擊。（資料照）

    陳姓女子今天下午在台北捷運石牌站月台候車時，莫名其妙被毫不相識的40歲林姓女子持水果刀攻擊。（資料照）

    2025/04/15 20:03

    〔記者王冠仁、林承鴻／台北報導〕陳姓女子今天下午在台北捷運石牌站月台候車時，莫名其妙被毫不相識的40歲林姓女子持水果刀攻擊，陳背部遭水果刀刺傷，鮮血直流，幸虧送醫治療後沒有大礙。警方獲報火速到場，將仍在現場的林女逮捕，她落網時神情恍惚、精神狀況不穩，警方將進一步釐清她犯案動機。

    北市警北投分局在今天下午5時許接獲報案，民眾聲稱台北捷運石牌站月台上有人拿刀刺傷乘客。轄區警方與捷運警察隊警力分別趕往現場，員警當場逮捕行兇的林姓女子，並查扣她犯案用的水果刀，隨即將她帶回派出所。

    至於受傷的陳姓女子，其背後有一處2至3公分傷口，經送醫治療，幸虧無生命危險。

    據悉，林女被帶回派出所後，精神狀況相當不穩定，面對警方追問犯案動機等細節，都無法對答。警方將待她狀況穩定後進一步釐清，並依傷害罪嫌送辦。

    北投分局呼籲，持刀傷人將觸犯刑法傷害罪，請民眾切勿以身試法，民眾若發現不法情事，請立即撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

    台北捷運公司表示，石牌站持刀傷人之年約40歲女性已留置並交由警方偵辦處理中，捷運營運正常，各站並已加強維安。

    警方查扣林女犯案用的水果刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣林女犯案用的水果刀。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播