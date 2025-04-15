他吃Buffet目睹「單人掃光30隻炸蝦」 排隊顧客憤怒開罵

有網友分享，近期去Buffet聚餐，目睹1人將剛出鍋、約30隻炸蝦夾光，舉動引起排隊民眾不滿，雙方當場爆發爭執。示意圖，圖與新聞事件無關。（圖擷取自@y_u_ki_a_y 社群平台「X」）

2025/04/15 19:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕提供許多豐富料理、甜點與飲品的自助餐廳（Buffet），標榜讓能滿足各種顧客的口味，盡情享用喜愛的美食。有網友PO文分享，近期公司選擇在平日中午到Buffet聚餐，他與其他顧客一起守規矩排隊等待夾餐點，未料目睹1人將剛出鍋、約30隻炸蝦夾光，舉動引起排隊民眾不滿，雙方當場爆發爭執。

該名網友在PTT以「饗食天堂有人一次拿30隻炸蝦吵架怎辦？」為標題發文，透露公司中午聚餐選擇到饗食天堂用餐，當天雖是平日時段，但餐廳內仍高朋滿座，眾人也乖乖排隊等夾食物。原PO指出，很多食物一被擺上餐盤，就被馬上夾光，但最誇張的莫過於剛炸好的美食「炸蝦」，有位顧客看到它被擺出來，直接一口氣夾光30隻。

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原PO表示，這名顧客的掃貨行為，導致身後排隊的10幾人沒能拿到炸蝦，因此雙方當場爆發爭吵，「雖然是吃到飽，不過也不能一次拿這麼多吧？」，貼文一出，不少網友也留言斥責，「標準自私的人，沒違法但人品失敗」、「吃得完就沒差，吃不完還拿那麼多才是欠罵」、「就是有這種人，所以才會被限定一個人排隊只能拿幾個」。

也有人留言緩頰，認為掃貨的顧客並沒有完全不對，並指出餐廳工作人員若能「快速補足餐點」，或許能改善或減少類似其況發生，「應該是店家要趕快補」、「手慢就等下一輪吧」、「有吃完還好，重點是店家要準備充分」、「說不定是代拿，就算一個人吃得完也沒問題」、「他能吃完那沒差啊，用餐時間這麼長，等等再拿就好」。

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