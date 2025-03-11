被爆違停嗆「不知我是誰」還傳分局長擺3桌道歉 葉元之：子虛烏有

葉元之表示，指控我的人請具體拿出證據，現在可以這樣無的放矢、毀人名節嗎？（資料照）

2025/03/11 11:29

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葉元之遭爆違停嗆「不知我是誰」？傳警分局長擺3桌道歉

〔記者林欣漢／台北報導〕媒體報導，國民黨立委葉元之曾違停卻嗆警察「不知道我是誰嗎」？甚至有分局長特地辦桌向葉致歉。對此，葉元之今日受訪表示，絕對是子虛烏有，把不同的事情湊在一起，編成一個故事，沒有的事就是沒有，「指控我的人請具體拿出證據，現在可以這樣無的放矢、毀人名節嗎？」

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葉元之表示，昨天有電視台女記者打電話來，稱接到爆料要來求證，一件事是說自己因為一個選民服務案件，覺得分局長做得不好，要施壓警政署把他調職，要他道歉，這絕對是子虛烏有，把不同的事情湊在一起，編成一個故事。

葉元之說，今年一月確實有吃飯這件事，是分局長邀約，自己也不是主角，當天因為前面還有其他事情要處理，抵達時已經蠻晚、快結束了，大家就是正常的寒暄、搏感情，沒有什麼道歉，也沒有提到什麼罷免，完全是子虛烏有。

至於遭爆施壓員警，葉元之表示，完全沒有，分局長的調職也跟自己沒有關係，「我是在野黨立委，也不是內政委員會委員，有辦法施壓警政署去調動一個高階警官嗎？這全部都是在編故事」。

葉元之強調，這個新聞從頭到尾沒有消息來源，根本不知道是誰講的，「隨便民進黨給的消息，就可以這樣做一條新聞，讓大家罵我一整天，昨天我看到政論節目也都跟進，我真的覺得很遺憾，已經澄清事實了還要這樣硬做新聞」

葉元之指出，該名女記者還找來一堆不知道哪來的員警，說了一堆自己從來沒說過的話，說什麼嗆員警不知道我是誰，有沒有這個人都不知道，我什麼時候講過這個話？請那個爆料的員警具體拿出證據，我什麼時候說過，你不知道我是誰嗎？現在可以躲在後面這樣亂講嗎？

葉元之表示，沒有就是沒有，自己通常不太會去跟基層員警有互動，有也會是在會勘的時候，會勘都有很多人，有里長、里民、市民，會勘都是在解決問題，沒有必要去講這些東西，「指控我的人請具體拿出證據，現在可以這樣無的放矢、毀人名節嗎？」

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